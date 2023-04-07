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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مطبخ الخير" مبادرة تطوعية لشباب بنبنان بأسوان لإفطار الصائمين فى رمضان..تعرف عليها

توزيع وجبات الإفطار
توزيع وجبات الإفطار على الصائمين بأسوان

شهر رمضان المعظم، شهر النفحات والبركات، والذى يتميز بالمشاعر الطيبة من الألفة والمحبة والود بين الجميع فى ظل التعاون الكبير بين الأفراد والأسر لتنفيذ أعمال الخير، وأى عمل إنسانى دون إنتظار أى مقابل غير إرضاء رب العباد، وإضفاء أجواء الفرحة والبهجة والسرور والسعادة فى هذا الشهر الكريم على الغير

وفى هذا الإطار نعرض عبر منصة " صدى البلد " تفاصيل مبادرة " مطبخ الخير " التطوعية التى ينفذها أبناء قرية بنبان بمركز دراو شمال أسوان بشكل سنوى بالتزامن مع شهر رمضان لإعداد الوجبات الهادفة لإفطار الصائمين سواء المسافرين على الطريق الصحراوى المجاور للقرية من الناحية الغربية ، أو للأسر الفقيرة الأكثر إحتياجاً فى النجوع والمناطق المختلفة فيها.

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مطبخ الخير 

وقد أشار الأهالى المشاركين فى " مطبخ الخير " بأنه يعتبر مبادرة سنوية نحافظ عليها لتحقيق التكافل الاجتماعى والترابط المجتمعى على أرض قرية بنبان، والتى تعتبر أحد أكبر القرى داخل محافظة أسوان ، وتضم العديد من الفئات المختلفة للمواطنين، بالإضافة إلى مساعدة المسافرين الذين يمرون على الطريق الصحراوى الذى يعد امتداداً للقرية من الجهة الغربية حيث أن المتطوعين فى مبادرة " مطبخ الخير " هم 10 أشخاص أساسين، منهم 6 شباب و 4 فتيات، بالإضافة إلى المتطوعين الإضافيين والذين يتنوعون ويختلفون حسب كل يوم من الأيام. 

وأوضحوا بأنه يبدأ التجهيز لمطبخ الخير منذ الصباح ، ويتطوع مجموعة من الشباب لإعداد الطعام وغسيل الخضروات والفاكهة وتقطعيها وطهى الطعام، وذلك بالتعاون مع سيدات يتطوعن أيضاً فى المبادرة، وحتى يكون الطعام جاهزاً ومطهياً طازجاً مع أذان المغرب فى كل يوم، وهذه هى مرحلة من ضمن المراحل، وهناك مرحلة أخرى خاصة بالتغليف والتعبئة للوجبات ويكون مسئول عنها مجموعة من الشباب أيضاً، بالإضافة إلى مرحلة التوزيع الأخيرة ويكون مسئول عنها آخرين.

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 وجبات الإفطار 

وأن وجبات الإفطار تكون عبارة عن وجبة طعام مكونة من أرز وخضار ومخلل ولحم أو فراخ بالإضافة إلى الفاكهة والعصائر والمياه والتمر، وهناك وجبة أخرى فاخرة أعلى قيمة، وهى التى يتبرع بها أصحابها بشكل خاص لتوزيعها على الصائمين، ويتولى أهالى القرية الاشتراك فى هذه المبادرة لإفطار الصائمين من خلال وجبات مبادرة "مطبخ الخير"، والتى يصل أعداد الوجبات يومياً إلى نحو 150 وجبة بالإضافة إلى توزيع العصائر والتمور على الصائمين المسافرين.

وأضاف شباب الخير بأن التوزيع يكون من اختصاص فريق التوزيع والذى يخرج إلى الطريق الصحراوى لإستيقاف المسافرين خلال وقت الإفطار وتوزيع الوجبات والعصائر والتمور ، وبعضهم يقف للإفطار فى المكان، ويوجهون الشكر للفريق المتطوع على هذه المبادرة الخيرية، داعين لهم أن يبلغهم الله الثواب والأجر نظير هذا العمل التطوعى ، وبالتوازى فيتم توزيع للوجبات على بعض الأسر والمواطنين المغتربين العاملين فى القرية ، خاصة أن القرية تضم على أرضها أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى مصر، وبعض الوجبات تذهب إلى الأسر الفقيرة.

 

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