رد فعل غريب لأمير عيد بمقلب المطعم الطائر في "رامز نيفر إند"| شاهد

ظهر الفنان أمير عيد، بهدوء غير طبيعي، خلال تواجده ضحية اليوم في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



ووقع الفنان أمير عيد، ضحية اليوم الخميس، في برنامج "رامز نيفر إند"، كواحد من ضحايا البرنامج خلال شهر رمضان الكريم، إذ وقع حظه في مقلب المطعم الطائر.



ومقلب المطعم الطائر عبارة عن تواجد النجم في أحد المطاعم المعلقة في الهواء على بعد 50 متر من سطح الأرض، ومن ثم يبدأ المطعم بالانهيار خلال تواجده في الهواء، وسط حالة من الصراخ الكبيرة بين كافة المتواجدين في المطعم.

واستقبل أمير عيد، انهيار المطعم الطائر بالكامل بهدوء وثبات انفعالي غير عادي، أدهش الجالسين بجانبه، إذ ظل "عيد" جالسًا على الكرسي بدون أي ردود فعل نهائيا.

