%30 من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.. كيف سيكون شكل امتحانات الثانوية العامة؟..فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة ، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 12 يونيو المقبل، وأكدت الوزارة ان الامتحانات ستعقد بطريقة البابل شيت وليس البوكليت، وأن 85% من أسئلة الورقة الامتحانية اختيار من متعدد "mcQ".

وتكون 15% من أسئلة الورقة الامتحانية ستكون اسئلة مقالية حسب طبيعة كل مادة، و30% من أسئلة الورقة الامتحانية للمستويات العقلية البسيطة، فيما ستكون 40 % من أسئلة الورقة الامتحانية للمستويات المتوسطة، و30% من أسئلة الورقة الامتحانية للمستويات العقلية العليا.

كما ستتسم جميع الأسئلة بدقة الصياغة وخلوها من الأخطاء، وسيتم وضع فاصل بين كل 10 أسئلة في (البابل شيت) لمنع وقوع الطالب في أخطاء، وأكدت الوزارة على مواعيد الامتحانات مرة أخرى منعاً لانتشار أية أخبار خاطئة عن تأجيل الامتحانات كما حدث في الأيام الماضية.

ووضحت الوزارة أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو، وستبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع يومي 12 و 13 يونيو ، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية من الاحد 18 يونيو.

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