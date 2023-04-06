عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني للمنتخب الأولمبي يحاضر مدربي الدبلومة الأفريقية A .. شاهد

ميكالي
ميكالي

ألقى روجيريو ميكالي المدير الفني لـ المنتخب الأوليمبي محاضرة للمدربين المشاركين في الدبلومة الأفريقية A التي تقام بمركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم وكذلك ليوناردو المعد البدني بالمنتخب الأولمبي.

جاء إلقاء مدرب المنتخب الأوليمبي المحاضرة في ضوء اهتمام إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم  بالاستفادة من الخبرات الأجنبية العاملة في المنتخبات الوطنية، 

و‏تأهل المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي لـ كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بعد التعادل السلبي إيابًا أمام زامبيا فى المباراة التي أقيمت بينهما فى زامبيا.  

وفاز المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي ذهابا بهدفين دون رد سجلهما إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف وتعادل سلبيا فى لقاء الاياب.

نهائي كأس مصر.. قرار جديد من اتحاد الكرة في مباراة الأهلي وبيراميدز

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

موعد بطولة كأس أمم إفريقيا بمشاركة المنتخب الأوليمبي  

صعد المنتخب الأوليمبي إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى ستقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو 2023 والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
 

المنتخب الأوليمبي سوف يكون على رأس المجموعة الثانية كونه حامل اللقب فيما سيكون نظيره منتخب المغرب على رأس المجموعة الأولى بصفته المنظم للبطولة القارية. 

تعافى من السرطان.. 10 معلومات عن مدرب الزمالك المحتمل

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

مدرب المنتخب الأوليمبي وأزمة لاعبي أندية الدوري

طالب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أندية الدوري الممتاز بإشراك لاعبي المنتخب الأولمبي فى مباريات الدوري المحلي وبطولات إفريقيا فى دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

جاءت مطالبة ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي للأجهزة الفنية لأندية الدوري الممتاز، بإشراك لاعبي المنتخب الأوليمبي من أجل إعدادهم بشكل قوى للمشاركة ببطولة كأس أمم إفريقيا بعد التأهل.

ويرغب البرازيلى روجيرو ميكالي في تحقيق المزيد من الاحتكاك والانسجام بين اللاعبين داخل صفوف المنتخب الأولمبي لضمان حجز تذكرة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي يستهدف تحقيق الاحتكاك والانسجام بين اللاعبين من اجل الاعداد بشكل قوى للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم افريقيا المقرر ان يستضيفها المغرب.

أزمة قبل مواجهة الرجاء .. مباراة الأهلي وسموحة تواجه شبح التأجيل

سيناريوهات السداد.. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا وغرامة نادي الزمالك

تاريخ مشاركة المنتخب الأوليمبي فى أمم إفريقيا  
 

أقيمت بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، في 3 نسخ فقط طوال تاريخها في عام 2011 وحصل خلالها المنتخب الأولمبي بقيادة هاني رمزي على المركز الثالث وتأهل للأولمبياد.

وفى عام 2015 خرج المنتخب الأوليمبي بقيادة حسام البدري من الدور الأول فى بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وفي نسخة 2019 حصد المنتخب الأوليمبي بطولة كأس أمم افريقيا تحت 23 عاما التي استضافتها مصر وتأهل للأولمبياد بقيادة شوقي غريب.  
 

المنتخب الأولمبي ميكالي كأس الأمم الافريقية زامبيا إبراهيم عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

كاف يصدم ناديًا كبيرًا باستبعاده من دوري السوبر الأفريقي

نهائي كأس مصر| مفاجأة مرتقبة للأهلي.. وفرصة تاريخية لبيراميدز

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

تحذير من الأرصاد : أمطار رعدية وعواصف رملية في هذا التوقيت

تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهر..المركزي يفجر مفاجأة بشأن آداء الأخضر

هل رمضان 29 يوما ولا 30؟ الإفتاء تحسم الجدل وهذا موعد عيد الفطر

أزمة قبل مواجهة الرجاء .. مباراة الأهلي وسموحة تواجه شبح التأجيل

موضوعات متعلقة

بمشاركة المنتخب الأولمبي .. موعد منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب

ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي يحاضر غدا مدربي الدبلومة الأفريقية A

ترشيحاتنا

طفلة تلقي قصيدة أمام الرئيس في إفطار الأسرة المصرية.. والسيسي: أهلا يا حلوة

أخبار الأهلي..ترشيح نجم أورلاندو للانضمام للقلعة الحمراء.. وأزمة بلقاء بيراميدز

اشعال النيران وإطلاق الغاز.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في باريس

طارق الدسوقي: عشقي للغة العربية ساعدني في تقديم الأعمال الدينية

حرب استنزاف.. أمريكا تكشف كلمة السر لتجنب "حمام دم" مشابه لأوكرانيا

تورط العائلة الملكية الإنجليزية في تجارة العبيد.. والملك يصدر قرارا هاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثارت السوشيال ميديا .. شاهد صور أسماء جلال بدون مكياج

أتقنها جميل برسوم.. حقيقة ظهور شخصية الدكتور مشالي طبيب الغلابة في مسلسل ستهم

بالكلور المخفف.. هاني الناظر يكشف اعتقادات خاطئة في الاعتناء بالبشرة

بعد عملية الإعلامية دعاء فاروق.. كل ما تريد معرفته حول استئصال الرحم

فيديو

مفيش لبس في العيد... تفاصيل جريمة مصر القديمة | والمتهم الزوج

%30 من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.. كيف سيكون شكل امتحانات الثانوية العامة؟..فيديو

هروحله تاني .. محمد فؤاد يفجر مفاجأة عن برنامج رامز نيفر إند

شاب إندونيسي يعقد قرانه أمام الكعبة المشرفة.. شاهد ماذا حدث "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ