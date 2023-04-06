المدير الفني للمنتخب الأولمبي يحاضر مدربي الدبلومة الأفريقية A .. شاهد

ألقى روجيريو ميكالي المدير الفني لـ المنتخب الأوليمبي محاضرة للمدربين المشاركين في الدبلومة الأفريقية A التي تقام بمركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم وكذلك ليوناردو المعد البدني بالمنتخب الأولمبي.

جاء إلقاء مدرب المنتخب الأوليمبي المحاضرة في ضوء اهتمام إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم بالاستفادة من الخبرات الأجنبية العاملة في المنتخبات الوطنية،

و‏تأهل المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي لـ كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بعد التعادل السلبي إيابًا أمام زامبيا فى المباراة التي أقيمت بينهما فى زامبيا.

وفاز المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي ذهابا بهدفين دون رد سجلهما إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف وتعادل سلبيا فى لقاء الاياب.

موعد بطولة كأس أمم إفريقيا بمشاركة المنتخب الأوليمبي

صعد المنتخب الأوليمبي إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى ستقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو 2023 والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



المنتخب الأوليمبي سوف يكون على رأس المجموعة الثانية كونه حامل اللقب فيما سيكون نظيره منتخب المغرب على رأس المجموعة الأولى بصفته المنظم للبطولة القارية.

مدرب المنتخب الأوليمبي وأزمة لاعبي أندية الدوري

طالب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أندية الدوري الممتاز بإشراك لاعبي المنتخب الأولمبي فى مباريات الدوري المحلي وبطولات إفريقيا فى دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

جاءت مطالبة ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي للأجهزة الفنية لأندية الدوري الممتاز، بإشراك لاعبي المنتخب الأوليمبي من أجل إعدادهم بشكل قوى للمشاركة ببطولة كأس أمم إفريقيا بعد التأهل.

ويرغب البرازيلى روجيرو ميكالي في تحقيق المزيد من الاحتكاك والانسجام بين اللاعبين داخل صفوف المنتخب الأولمبي لضمان حجز تذكرة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي يستهدف تحقيق الاحتكاك والانسجام بين اللاعبين من اجل الاعداد بشكل قوى للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم افريقيا المقرر ان يستضيفها المغرب.

تاريخ مشاركة المنتخب الأوليمبي فى أمم إفريقيا



أقيمت بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، في 3 نسخ فقط طوال تاريخها في عام 2011 وحصل خلالها المنتخب الأولمبي بقيادة هاني رمزي على المركز الثالث وتأهل للأولمبياد.

وفى عام 2015 خرج المنتخب الأوليمبي بقيادة حسام البدري من الدور الأول فى بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وفي نسخة 2019 حصد المنتخب الأوليمبي بطولة كأس أمم افريقيا تحت 23 عاما التي استضافتها مصر وتأهل للأولمبياد بقيادة شوقي غريب.

