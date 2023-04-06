رسالة عاجلة من مقتدي الصدر للدول العربية بعد العنف ضد المقدسات الإسلامية

أصدر زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدي الصدر بيانا للتعليق علي الأحداث التي تمر بها فلسطين قائلا : بعد ما شهدته بعض المدن الإسرائيلية من مظاهرات ضد ساستها وسياساتهم، سارع كبير الشر (نتن ياهو) إلى اللعب على الوتر الحساس كما يعبرون.. فأثار العنف في القدس الشريف والأقصى ليتخلص من مناوئيه ومعارضيه.



وأضاف الصدر في بيانه : ومع ذلك، فإن سلسلة الإعتداءات الإرهابية الإسرائيلية ضد المقدسات الدينية في فلسطين الجهاد والإباء.. لا بد من وضع

حد لها.



واردف : لذا أقول: إن أول الحلول هو قيام الدول العربية والإسلامية بالإسراع بغلق السفارات الإسرائيلية في الدول التي فيها سفارة الشر.



واستطرد :فإن لم ينفع.. فلا بد من موقف جاد آخر.



وأتم : أسأل الله أن يحمي مقدساتنا ويحفظ أهلنا الأحبة في فلسطين المحتلة كافة ويدفع المخاطر عن المجاهدين فيها.. وتقبل الله جهادهم وصيامهم.. والسلام.