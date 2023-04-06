عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من مقتدي الصدر للدول العربية بعد العنف ضد المقدسات الإسلامية

مقتدي الصدر
مقتدي الصدر

أصدر زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدي الصدر بيانا للتعليق علي الأحداث التي تمر بها فلسطين قائلا : بعد ما شهدته بعض المدن الإسرائيلية من مظاهرات ضد ساستها وسياساتهم، سارع كبير الشر (نتن ياهو) إلى اللعب على الوتر الحساس كما يعبرون.. فأثار العنف في القدس الشريف والأقصى ليتخلص من مناوئيه ومعارضيه.


وأضاف الصدر في بيانه  : ومع ذلك، فإن سلسلة الإعتداءات الإرهابية الإسرائيلية ضد المقدسات الدينية في فلسطين الجهاد والإباء.. لا بد من وضع
حد لها.


واردف : لذا أقول: إن أول الحلول هو قيام الدول العربية والإسلامية بالإسراع بغلق السفارات الإسرائيلية في الدول التي فيها سفارة الشر.


واستطرد  :فإن لم ينفع.. فلا بد من موقف جاد آخر.


وأتم : أسأل الله أن يحمي مقدساتنا ويحفظ أهلنا الأحبة في فلسطين المحتلة كافة ويدفع المخاطر عن المجاهدين فيها.. وتقبل الله جهادهم وصيامهم.. والسلام.

تجميد تياره وسرايا السلام قرار عاجل من مقتدي الصدر

رسالة عاجلة من مقتدى الصدر إلى الشعب العراقي

إسرائيل العراق فلسطين الدول العربية الاعتداءات الارهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

كاف يصدم ناديًا كبيرًا باستبعاده من دوري السوبر الأفريقي

نهائي كأس مصر| مفاجأة مرتقبة للأهلي.. وفرصة تاريخية لبيراميدز

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

تحذير من الأرصاد : أمطار رعدية وعواصف رملية في هذا التوقيت

تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهر..المركزي يفجر مفاجأة بشأن آداء الأخضر

هل رمضان 29 يوما ولا 30؟ الإفتاء تحسم الجدل وهذا موعد عيد الفطر

أزمة قبل مواجهة الرجاء .. مباراة الأهلي وسموحة تواجه شبح التأجيل

موضوعات متعلقة

ضبط النفس .. الصين : قلقون بشدة من تصعيد الصراع في فلسطين

اجتماع عاجل لـ منظمة التعاون الإسلامي في جدة بشأن فلسطين .. السبت

ترشيحاتنا

طفلة تلقي قصيدة أمام الرئيس في إفطار الأسرة المصرية.. والسيسي: أهلا يا حلوة

أخبار الأهلي..ترشيح نجم أورلاندو للانضمام للقلعة الحمراء.. وأزمة بلقاء بيراميدز

اشعال النيران وإطلاق الغاز.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في باريس

طارق الدسوقي: عشقي للغة العربية ساعدني في تقديم الأعمال الدينية

حرب استنزاف.. أمريكا تكشف كلمة السر لتجنب "حمام دم" مشابه لأوكرانيا

تورط العائلة الملكية الإنجليزية في تجارة العبيد.. والملك يصدر قرارا هاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثارت السوشيال ميديا .. شاهد صور أسماء جلال بدون مكياج

أتقنها جميل برسوم.. حقيقة ظهور شخصية الدكتور مشالي طبيب الغلابة في مسلسل ستهم

بالكلور المخفف.. هاني الناظر يكشف اعتقادات خاطئة في الاعتناء بالبشرة

بعد عملية الإعلامية دعاء فاروق.. كل ما تريد معرفته حول استئصال الرحم

فيديو

مفيش لبس في العيد... تفاصيل جريمة مصر القديمة | والمتهم الزوج

%30 من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.. كيف سيكون شكل امتحانات الثانوية العامة؟..فيديو

هروحله تاني .. محمد فؤاد يفجر مفاجأة عن برنامج رامز نيفر إند

شاب إندونيسي يعقد قرانه أمام الكعبة المشرفة.. شاهد ماذا حدث "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ