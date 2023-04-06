خالد يوسف اختارني الأول.. دوللي شاهين تكذب ميس حمدان

حلت الفنانة دوللي شاهين ضيفة على الإعلامية نانسي مجدي في برنامج القاهرة اليوم، والذي يُعرض يوميًا في رمضان من العاشرة والنصف مساء وحتى الواحدة والنصف.

ونفت دوللي شاهين، التصريحات التي أدلت بها ميس حمدان حول ترشيح الأخيرة لبطولة فيلم "ويجا" أمام هاني سلامة، وكشفت دوللي أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، خاصة وأن خالد يوسف مخرج العمل كان يرغب في أن تقدم هذا الدور فنانة لبنانية، مشيرة إلى أن يوسف أخبرها بأنها كانت المرشحة الفعلية الأولى للعمل، وهو ما يكشف عدم صحة تصريحات ميس.

فيلم ويجا

وكان فيلم "ويجا" قد عرض عام ٢٠٠٥، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وكان من بطولة هاني سلامة ومنة شلبي وهند صبري ودوللي شاهين وشريف منير، وكان من إخراج خالد يوسف.

أحدث أعمال دوللي شاهين

في مارس الماضي، طرحت المطربة دوللي شاهين احدث اغانيها والتي تحمل اسم "حبيبتي يا أمي " وذلك احتفالا بعيد الأم.

وتحتفل أمهات مصر والوطن العربي بهذا العيد الذى يعد تكريم الابناء للامهات في عيدهم علي الجهد المبذول في رعايتهم وعن العطاء الذى بلاحدود تجاهم ابنائهم والوقوف بجانبهم في السعاده والحزن وانها بمثابه عمود البيت المصرى والعربي.

أغنيه حبيبتي يا أمي لـ دوللي شاهين، من كلمات السيد علي الحان علاء الرواى توزيع عمر اسماعيل ميكس وماستر رامي سليمان ستوديو طرب .

وتقول كلمات الأغنية:

«ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي يا أمي يا أجمل هدية

دانت يا قلبي اقرب من نفسي ليا ربنا يخليكي ليا

عمري مانسى يا أمي أنا فضلك عليا

دعوة منك بتحللي حياتي في عينيا

دانا لو جبت الدنيا دي ليكي ما يكفيش

ربنا ما يحرمني منك عمري مانسى يا أمي إن أنا حتة منك

دانا لو ضاقت بيا الدنيا ماليش غير حضنك ربنا ما يحرمني منك»