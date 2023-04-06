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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تطالب بتفعيل الدور الرقابي على صالات الجيم ومنع بيع المكملات الغذائية

إيناس عبد الحليم
إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

حذرت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من خطورة انتشار المكملات الغذائية في صالات الجيم وبيعها بشكل عشوائي دون استشارة الطبيب.

 تفعيل الدور الرقابي

وأكدت “عبد الحليم” لـ"صدى البلد"، على أهمية تفعيل الدور الرقابي من جانب الدولة وتوقيع عقوبات رادعة على كل صاحب صالة جيم مخالف يقوم ببيع المكملات الغذائية فهدف صالة الجيم هي توفير الإمكانيات الأزمة لممارسة الرياضة وليس تقديم الأدوية بشكل عشوائي.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن  هذه المكملات الغذائية المنتشرة داخل صالات الألعاب الرياضية، أغلبها مجهولة المصدر وبعضها مهربة من الخارج وأخرى مصنعة داخل مصانع بير السلم، يتم بيعها على أنها منتجات أصلية للشباب، غير خاضعة لأي رقابة أو إشراف طبي، وهوما يتطلب توعية شبابنا بمخاطرها وأضرارها، حفاظًا على ابنائنا، كما يتطلب تشديد الرقابة على صالات الجيم.

الرقابة مجلس النواب ممارسة الرياضة صالات الجيم المكملات الغذائية

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