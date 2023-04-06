وزير الرياضة السابق: نحتاج 50 محترفا مصريا بالخارج لتطوير أداء المنتخب

حل خالد عبد العزيز وزير الرياضة الأسبق ضيفا على الإعلامية نانسي القاضي في برنامج "فطار النجوم" المذاع على قناة صدى البلد 2 .

وقال خالد عبد العزيز :" منتخب مصر يحتاج إلى تواجد حوالي 50 او 60 لاعب محترف في أوروبا في احسن الدوريات الأوروبية كي يتطور أداء المنتخب وننافس بشكل جيد على المستوى الدولي ".

وأضاف خالد عبد العظزيز :" شكل وأساليب كرة القدم اختلفت بشكل كبير عما كان قديما ".

وعن أزمات نادي الزمالك قال خالد عبد العزيزي :" نادي الزمالك كبير وقادر على العودة للطريق الصحيح بعد أي ازمة يمر بها ".

وتابع خالد عبدالعزيز :" طوال تاريخ الأهلي والزمالك يكون هناك مراحل صعود او هبوط في أداء الناديين، لكنهما قادريين على تخطي أي ازمة".