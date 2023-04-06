ندوة توعوية عن مواجهة الأفكار المغلوطة في كفر الشيخ.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التوعوية عن مواجهة الأفكار المغلوطة وغير السوية بمركز شباب إبشان الليلة عقب صلاة التراويح، بمشاركة 200 عضو من أعضاء مراكز شباب بيلا.

وتقام سلسلة الندوات التوعوية بمحافظات مصر احتفالاً بحلول شهر رمضان المعظم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف المصرية من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.



أدار الندوة نخبة من علماء الأزهر الشريف، وعلي رأسهم الدكتور طلعت عبد الله بسيوني، الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ عبد السلام فرحات إمام وخطيب، والشيخ محمد عبد العزيز قارئاً ومبتهلاً.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي الرفاعي، عضو مجلس النواب، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة تهدف إلى توعية الشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة غير سوية لنبذ العنف والتطرف الفكري والإرهاب، وإبراز دور الشباب في التصدي للشائعات والأفكار الهدامة المعوقة لخطة التنمية.

وأضاف، أن الندوة التوعوية تنظمها وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب في إطار الدور الدعوي التثقيفي الذي تقوم به من خلال برامجها المتعددة وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال فعاليات تقدمها وزارة الأوقاف للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع بأطيافه من خلال مراكز الشباب.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الصالون الرمضاني للنشء بمركز شباب بيلا، بحضور 50 طليعاً بصحبة أسرهم، الصالون الرمضاني يعقد على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الصالون الرمضاني جاء وفق بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف على أن ينفذ أسبوعياً خلال شهر رمضان المبارك بمركز شباب مختلف، مضيفاً أن بر وطاعة الوالدين كان محور الصالون الرمضاني بشباب بيلا، اللقاء أداره الشيخ محمد المأموني الواعظ الديني بالأزهر الشريف.

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