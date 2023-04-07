جريشة: أزمة بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية بشأن الفار

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن تقنية الفيديو أصبحت أمر واقع في الدوري المصري، وهناك أزمة بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية، والمعلن أنه سيعود في نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز يوم الاثنين المقبل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "تعيين طاقم حكام مصري لنهائي الكأس أمر يُسعد الجميع، وعودة تقنية الفيديو أمر جيد، وعودة الحكام المصريين للمباريات الدولية لن يكون سوى بإداراتهم لمثل هذا النوع من المواجهات".

وأضاف: "التحكيم المصري ليس طرف في وجود تقنية الفيديو أو الحكام في دورة زد، نريد تواجد الـvar في مباريات الدوري المصري من أجل إنجاح منظومة التحكيم خلال المرحلة المقبلة".

وزاد: "أطالب بوجود الحكام المصريين في كل مباريات الدوري، في مباريات جميع الفرق الكبرى، التحكيم لن يُجامل أي طرف، ويجب أن يكون هناك رد من اتحاد الكرة على بيان بيراميدز، وفي النهاية لن يتأثر الحكام بمثل هذه الأمور".

وأكمل: "فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، يُريد إعادة الثقة للحكام المصريين، وهو يتعامل بهذا الأمر من أجل تطوير المنظومة بإيجابية، وإعادة ثقة الفيفا والكاف في حكامنا".

وتابع: "تدخل بيريرا الوحيد حتى الآن هو رغبته في وجود حكام مصريين لنهائي كأس مصر، وحتى الآن لا نجد شئ ملموس آخر من جانبه، ما علمته هو أنه يُراقب معسكرات الحكام، ولم يتدخل أو يضيف أي شئ، لكنه لم يتدخل بقرار رسمي حتى الآن خصوصًا أنه لازال يتعرف على الأجواء ويريد تكوين فكرة كاملة".

وأضاف: "متفائل بوجوده لأنه خبرات أكبر من كلاتنبرج، وتواجد في كأس العالم مرتين، وأدار عدة لجان في اتحادات كروية مختلفة، ويجب أن يتم دعمه ومساندته، وهو الآن في مرحلة تجميع المعلومات، وكلاتنبرج رحل في الوقت المناسب بعد عدة أزمات حدثت بينه وبين عناصر المنظومة".

وأتم: "فيتور بيريرا يريد صناعة شئ إيجابي، وسيتدخل في الفترة المقبلة بقرارات إيجابية لكنه لازال يكون فكرة كاملة عن منظومة الحكام".