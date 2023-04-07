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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين"..آخر ما قالته شيرين الطحان

شيرين الطحان
شيرين الطحان

رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنانة الإعلامية شيرين الطحان ، بعد صراع مع مرض السرطان اللعين أستمر لما يقرب من 7 سنوات . 

وكانت الفنانة الراحلة شيرين الطحان ، قد خرجت قبل شهور فى بث مباشر عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، وتحدثت لساعة كاملة مع متابعيها . 

وظهرت شيرين الطحان فى البث المباشر ، وهي تدعو الله ان يبلغها رمضان لا فاقدين ولا مفقودين . 

كما كشفت شيرين الطحان خلال البث المباشر عن سعادتها فى حال عودة مسلسل رمضان كريم فى جزءه الثاني والمشاركة فيه .

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رحلة شيرين الطحان مع مرض السرطان :

شيرين الطحان عاشت سنوات قاسية مع مرض السرطان ، والذى اكتشفت اصابتها به قبل سبع سنوات ماضية ، وتحديداً منذ عام 2016 ، الا انها تحلت بالصبر والقوه وحاولت ان تواجه هذا المرض اللعين

مشوار شيرين الطحان مع الفن والإعلام :

ولدت شيرين الطحان  في عام 1976، عملت بعد تخرجها من كلية التجارة كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ثم رشحها المخرج احمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم 45 يوما من بطولة أحمد الفيشاوي  .

قدمت بعدها شيرين الطحان عدد من  المسلسلات تليفزيونية، ومنها رقم مجهول، اسم مؤقت، السبع وصايا .

كان اخر أعمال الفنانة شيرين الطحان ، هو مسلسل رمضان كريم فى جزءه الاول ، والذى عادت من خلاله الى الشاشة كممثلة بعد غياب أستمر لحوالي 3 سنوات .

الجزء الاول من مسلسل رمضان كريم عرض  عام 2017، وشارك في بطولته كل من روبى وشريف سلامة وسيد رجب ومحمود الجندي وسلوى عثمان وسلوى محمد على وريهام عبدالغفور وكريم عفيفى وسهر الصايغ وصبرى فواز.

ظلت شيرين الطحان حتي وقت قريب تقوم بتقديم عدد من البرامج على شاشة التليفزيون المصري ، وتحديداً قناة نايل لايف ، ولعل ابرز تلك البرامج والتى حققت نجاحاً ملحوظاً هو ممنوع الاقتراب ، والذى استضافت فيه عدد من النجوم فى مختلف المجالات سواء الفن أو الطب أو السياسية ، وكان البرنامج يعتمد على فكرة الحوار المباشر مع الضيف .

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