بالذكاء الاصطناعي.. مصمم جرافيك يصل لصورة أقرب للواقع عن ملوك الفراعنة

قال محمد جابر مصم جرافيك، الذي استخدم الذكاء الصناعي لمعرفة ملامح ملوك مصر القديمة، إنه لا يوجد مصري لا يمتلك الشغف لهذا الأمر، موضحًا: «أحببت استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد، عملت بالتدريج حتى أرى كيف يرى الذكاء الاصطناعي ملوك مصر القديمة».



وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق zoom على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد: «اشتغلت على تماثيل فرعونية ومومياوات من الصور، في البداية كنت أقوم بعمل إدخال للصورة ذاتها، وكتبت لون البشر ولون الشعر، في البداية كنت أحصل على ملامح مخالفة للملامح الأصلية».



وتابع، أن معظم الصور تمتاز بملامح أوروبية، موضحًا: «ولكن، كانت هناك بعض النتائج المبهرة بالنسبة لي مثل نفرتيتي وكليوباترا، وكان من الممكن العمل عليهم بالفوتوشوب والخروج بنتائج بملامح ليست أوروبية، لكنني أحببت عرضها كما هي حتى لا يثق الناس بشكل كامل في الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل ما يقال بشأن إمكانية أن يحل بدلا من البشر في المستقبل، منحت الذكاء الاصطناعي نتائج كثيرة، لكن النتيجة لم تكن مرضية بنسبة كبيرة».

