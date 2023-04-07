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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: حي الأسمرات شاهد على إنجازات الدولة في حل مشكلة العشوائيات

صدى البلد

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي باختيار حي الاسمرات لتنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية هذا العام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتواجد كبير من القوى السياسية والوطنية من مختلف طوائف المجتمع . 

 

وأضاف أن منطقة حي الأسمرات أصبحت الآن شاهدة على إنجازات الدولة المصرية في القضاء على مشكلة العشوائيات التي كنا نعاني منها عبر عشرات السنوات . 

 

وأكد نصير علي أنه سعيد باللقاء الودي الذي جمعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق جلال الهريدي رئيس الحزب ولفيف من قيادات حزب حماة الوطن في إفطار الأسرة المصرية مما يؤكد حرص القيادة السياسية على لم شمل الأسرة المصرية . 

 

وثمن نصير ما اكدة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية حرصه على توفير تعليم جيد لأبناء الشعب المصري بما يساهم في ما تحققه الدولة من تنمية وتقدم وازدهار ، مؤكدا على أن القيادة السياسية تضع على رأس أولوياتها المواطن المصري البسيط وتسعى بكل جهد على رفع المعاناة عن كاهله .

 

وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الشعب المصري الوقوف خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الراهنة التي تحتاج مزيدا من الترابط لمواجهه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية . 

طارق نصير حي الأسمرات مجلس الشيوخ حفل إفطار الأسرة المصرية

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