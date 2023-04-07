تعرف على مصير أحمد فتوح من مباراة الزمالك المقبلة

تزايدت فرصة عودة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقائمة الأبيض التي ستخوض مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك بعد انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية مؤخرا، وفي ظل إصابة عبد الله جمعة بشد في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة، مما سيبعده عن اللقاء المقبل.

وفي نفس الوقت لم تتأكد جاهزية محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للمباراة المقبلة، خاصة وأنه يخضع لبرنامج تأهيلي في ظل إصابته بكدمة في الكاحل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي سياق متصل وجه مدحت عبدالهادي، القائم بأعمال المدير الفني للزمالك، رسالة قوية للاعبي الزمالك، في المران الأول الذي قاده أمس الخميس، بعد تكلفيه بالمهمة.

وقال مدحت عبدالهادي للاعبي الزمالك: "هنقفل أي صفحة قديمة بكل أزماتها، الفترة الجاية عايزين نكسب كل الماتشات، ومش مقبول أي إخفاق".

وتابع: "مش هسمح لحد يخليني أفشل، أغلبكم اشتغل معايا قبل كدة وعارفين أنا مين كويس، أنا راجل دقة قديمة ومريت بظروف كتير زي دي".

وأتم عبدالهادي رسالته للاعبي الزمالك، قائلاً: "اللي مش هيلتزم بتعليمات الجهاز الفني والإدارة، مش هنسمع اسمه تاني في النادي".

يذكر أن مران الزمالك بالأمس قاده، مدحت عبدالهادي وأحمد مجدي، ومحمد عبدالمنصف مدرب حراس المرمى، في وجود عبدالواحد السيد مدير الكرة.