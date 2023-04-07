دول الخليج تكافئ الأطفال لتحملهم صيام النصف الأول من رمضان.. تفاصيل

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن " احتفال قرقيعان الذي يقام بمنتصف رمضان في دول الخليج" ، ففي تقليد متوارث عبر أجيال يبتهج الأطفال والكبار ب "القرقيعان" أو "القرنقشو" ، فهو احتفال يقام تحديدا في منتصف رمضان ومعروف في دول الخليج والعراق أيضا.

أطفال القرقيعان



وأشار التقرير، إلى أن أطفال "القرقيعان" يرتدون أزياء بلادهم التراثية ويجولون في الحارات مع أغان شعبية، ويطرقون الأبواب لجميع الحلوي والنقود.

وأوضح التقرير أنهم يقومون بتوزيع الحلوى اللذين يقتنوها مرددين دائما " وادي وادي جالكم خير متبادي" والذي لم يأخذوا مثل هذه الصينية يرددوا " صينية صينية قدام بيتكم جنية".



والهدف من وراء الاحتفال : مكافأة الأطفال على صيام النصف الأول من رمضان بنجاح ولتشجيعهم على الاستمرار خلال النصف الثاني.