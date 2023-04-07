شيرين الطحان ليست الأولى.. 6 نجوم وقعوا في فخ السرطان.. تعرف عليهم

حارب العديد من نجوم الفن مرض السرطان، هنالك من انتصر عليه وهزمه وهنالك من سيطر عليه المرض وافقده حياته، نستعرض لكم نجوم عانوا من السرطان من خلال التقرير التالي:

حالة من الحزن أصابت محبي الفنانة والإعلامية الراحلة شيرين الطحان، بعد الإعلان عن خبر وفاتها بعد معانا مع مرض السرطان.

رحلة شيرين الطحان مع مرض السرطان

شيرين الطحان عاشت سنوات قاسية مع مرض السرطان ، والذى اكتشفت اصابتها به قبل سبع سنوات ماضية ، وتحديداً منذ عام 2016 ، الا انها تحلت بالصبر والقوه وحاولت ان تواجه هذا المرض اللعين.

فاروق الفيشاوي

في 3 أكتوبر 2018 أعلن فاروق الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة، وقال الفيشاوي في كلمته: "بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض.

وتابع قائلا: "سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميلًا آخر على تكريمه".

دينا حايك

احتفلت الفنانة اللبنانية دينا حايك بشفائها تماما من السرطان في حلقة تلفزيونية على الهواء، ببرنامج حديث البلد، وقدم لها فريق البرنامج باقة ورد احتفاءا بهذه المناسبة.

وكشفت دينا حايك رحلتها مع المرض منذ حوالي شهر بحسب تصريحاتها في البرنامج، بعد جلسات العلاج والإشعاع، وقالت إنها تعلمت أن الصحة أهم شيء، والصبر والإيجابية.



وتعد هذه المرة الثانية التي تعلن فيها دينا حايك شفائها من السرطان، بعدما أحيت حفلا غنائيا فى تونس يوم 11 فبراير الماضي، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب.

هشام سليم

توفي الفنان هشام سليم، بعد صراع مع مرض السرطان ، عن عمر يناهز 64 عاما، وتم تشيع الجثمان بعد صلاة العصر باحدي المساجد مدينة 6 أكتوبر.

اللحظات الأخيرة في حياة هشام سليم

قالت نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الجميع علم أن هشام فى اللحظات الأخيرة، و خلال دقائق سيتوفى، و الجميع قام بتجهيز نفسه.

ولفتت إلى أن الراحل كان راقيا، و جميلا، وكان خفيفا فى حياته، وخفيفا فى وفاته، و الجميع شارك فى العزاء.

اصابة هشام سليم بالسرطان

وما لا يعرفه الكثير أن هشام سليم كان مصاب بسرطان الرئة ، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) فإنه أكثر شيوعًا عند الذكور ، وفي الولايات المتحدة ، الذكور السود أكثر عرضة بنسبة 12 ٪ للإصابة به من الذكور البيض.



سناء جميل

عانت سناء جميل في آخر أيامها من سرطان الرئة، وظلت في المستشفى لمدة 3 أشهر إلى أن غابت عن عالمنا، وحكى زوجها أنها عندما توفيت رفض دفنها علي الفور وأمهل نفسه 3 ايام؛ لنشر إعلان الوفاة "نعى الأسرة" في كل الصحف المصرية والأجنبية علي أمل أن يظهر اي من اقاربها؛ للمشاركة في جنازتها، لكن دون جدوى فلم يظهر أحد، ودفنت سناء جميل في اليوم الرابع من وفاتها وتحديدا في 22 سبتمبر عام 2002 خرجت جنازنها من كنيسة العباسية.

إليسا

نشرت المطربة إليسا، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل تويتر تدعم فيها مصابى سرطان الثدى، كما أعلنت أنها بصدد اطلاق مبادرة لمساعدة مصابى سرطان الثدي، وذلك بعد تجربة إليسا مع السرطان وشفائها منه.

وقالت إليسا : “متل كل سنة بشهر تشرين الأول، منخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي، وللتوعية اللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة. ولأنو الظروف الاقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص، رح إعلن قريبا عن مبادرة بهالإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها... تابعونى”.

وحرصت إليسا على دعم النساء اللبنانيات اللاتى يعانين من الاصابة بسرطان الثدى نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها لبنان بشكل عام.