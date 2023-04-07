محمد ياسين يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للسلاح

تأهل محمد ياسين إلى دور ربع النهائي في منافسات سيف المبارزة ناشئين ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.

وحقق محمد ياسين الفوز في دور ثمن النهائي على بطل إيطاليا بنتيجة 15-7.

كان محمد ياسين قد افتتح مشواره في البطولة بتحقيق 4 انتصارات من أصل 5 مباريات، ثم فاز على بطل تركيا 15-6 ليتأهل الى دور ال 64، واكتسح لاعب إسرائيل دوف بير فيلنسكي بنتيجة 15-9 ليتأهل لدور ال 32.

وفي دور الـ 32 فاز محمد ياسين على بطل إستونيا ماركوس سالم بنتيجة 10-4.

ومن المقرر أن يلتقي محمد ياسين في دور ربع النهائي مع لاعب إسرائيل.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري احرز خلال الأيام الأولى للبطولة 3 ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين.

وتوج منتخب مصر لسلاح السيف ناشئين تحت 20 سنة بفضية الفرق كما احرز أحمد هشام برونزية منافسات الفردي تحت 17 سنة لسلاح السيف بالإضافة إلى حصول عبدالرحمن طلبه على برونزية سلاح الشيش تحت 17 سنة.

ويخوض المنتخب المصري البطولة ببعثة مكونة من 27 لاعبا ولاعبة في الثلاث أسلحة المختلفة.

ويقود المنتخب الوطني فنيا كل من: السيد سامي "سلاح سيف المبارزة" ومصطفى نهاد "سلاح الشيش" ومحمود جندية "سلاح السيف".



ويرأس البعثة أيمن منير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح ويرافقه المدير الرياضي للاتحاد علاء أبو القاسم، والمدير الإداري أيمن غنيم وأخصائي التأهيل "للشباب" محمد الجمال وأخصائية التأهيل "للشابات" غادة عاطف.