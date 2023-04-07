4 أطعمة تجنب تناولها في شهر رمضان .. تزيد شعورك بالعطش

لا يجب تناول بعض الأطعمة بين الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأنها تزيد من الشعور بالعطش خلال فترة الصيام .

أطعمة تزيد من الشعور بالعطش خلال الصيام

بحسب ما ورد في موقع هيلث لاين الطبي، هناك بعض الأطعمة التي تزيد من الشعور بالعطش في شهر رمضان، ومن أبرز هذه الأطعمة ما يلي :









- السمك :

تناول الأسماك خلال شهر رمضان يزيد من الشعور بالعطش، وذلك لأن البروتين الذي في لحم الأسماك يتحرر بسرعة عند الهضم، وذلك بخلاف لحوم الحيوانات والطيور الغنية بالأنسجة الليفية .



- الآيس كريم :

ويتسبب تناول الآيس كريم الشعور بالعطش، وذلك لأنه يحتوي الآيس كريم على سكريات وعلى صوديوم وعلى مشتقات الألبان. وهناك عدة أسباب لاحتواء الآيس كريم على السكريات.

أطعمة تزيد من الشعور بالعطش خلال الصيام





- الأجبان :

وهناك أنواع من الأجبان غنية بالملح، وبالبروتينات، و غني بعدد من المركبات الكيميائية التي تزيد من الشعور بالعطش.



- اللحوم المصنعة :

معظم اللحوم المصنعة يتم تناولها غالباً باردة، وتشمل ذلك النقانق والهوت دوغ ولحم البقر المقدد واللحوم المعلبة والسلامي واللانشون وأنواعا كثيرة أخرى، وجميعها يتسبب في الشعور بالعطش الشديد .