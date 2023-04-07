رمضان كريم2.. سلوى محمد علي تحاول إصلاح علاقة ابنها بزوجته

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل رمضان كريم ٢ بيع عمرو عبد العزيز منزل والظه الي زوجته وتفاجأ بأن شقيقه عاد من أوروبا ليطالبه بالورث وأخذ حقه من المنزل.

وعلى جانب آخر طلبت سلوى محمد علي من ابنها كريم عفيفي ان يصلح علاقته مع زوجته ويحضر لها حفيد.

أما محمد لطفي فمازال يحاول اقناع نجل سيد رجب ان يأتي ويلعب معه كرة قدم على أموال لكنه يرفض.

نجلاء بدر تشارك في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم مع مجموعة من النجوم منهم سيد رجب، وسلوى عثمان، صبري فواز وبيومي فؤاد وقالت:" الجزء الجديد سنرى من خلاله المشاكل العصرية الموجودة في كل بيت أحداث العمل تتطور مع الزمن، ولكننا احتفظنا بالأساسيات الخاصة بطقوس رمضان.

وأكدت أن رمضان كريم مسلسل اجتماعي هادي، ووصفته بالعمل المسلسل وقالت:" المؤلف أحمد عبد الله وسامح عبد العزيز أضافوا روح للمشاهد، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور فهناك الكثير من المفاجئات بالعمل، وهو مسلسل قريب من قلبي لأني احب أجواء شهر رمضان والزينة والإفطار والسحور.