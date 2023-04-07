عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان كريم2.. سلوى محمد علي تحاول إصلاح علاقة ابنها بزوجته

رمضان كريم
رمضان كريم

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل رمضان كريم ٢ بيع  عمرو عبد العزيز  منزل والظه الي زوجته وتفاجأ بأن شقيقه عاد من أوروبا ليطالبه بالورث وأخذ حقه من المنزل.

وعلى جانب آخر طلبت سلوى محمد علي من ابنها كريم عفيفي ان يصلح علاقته مع زوجته ويحضر لها حفيد.

أما محمد لطفي فمازال يحاول اقناع نجل سيد رجب ان يأتي ويلعب معه كرة قدم على أموال لكنه يرفض.

نجلاء بدر تشارك في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم مع مجموعة من النجوم منهم سيد رجب، وسلوى عثمان، صبري فواز وبيومي فؤاد وقالت:" الجزء الجديد سنرى من خلاله  المشاكل العصرية الموجودة في كل بيت أحداث العمل تتطور مع الزمن، ولكننا احتفظنا بالأساسيات الخاصة بطقوس رمضان.

أسرة مسلسل رمضان كريم والسبكي ينعون شيرين الطحان

بابا المجال لـ مصطفى شعبان يزيح رمضان كريم وينفرد بالصدارة

وأكدت  أن رمضان كريم مسلسل اجتماعي هادي، ووصفته بالعمل المسلسل وقالت:" المؤلف أحمد عبد الله وسامح عبد العزيز أضافوا روح للمشاهد، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور فهناك الكثير من المفاجئات بالعمل، وهو مسلسل قريب من قلبي لأني احب أجواء شهر رمضان والزينة والإفطار والسحور.

مصطفى شعبان سلوي عثمان بيومي فؤاد نجلاء بدر سلوى محمد علي صبرى فواز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد التراجع

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

إلغاء التصريح | نداء عاجل من السلطات السعودية لجميع المعتمرين

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب|ومليار دولار من منجم واحد فقط حتى الآن

رئيس جامعة الأزهر يتابع إفطار الطلاب غير المقيمين بالمدن الجامعية

دعاء الإفطار يوم الجمعة في رمضان.. بـ13 كلمة يسد الله عنك ديونك

مفتى الجمهورية: يجوز للمرأة العمل وكيلًا للنيابة وقاضية بشروط.. فيديو

أوقفوا الأعمال الاستفزازية | دعوة رسمية من بريطانيا بعد عنف الاحتلال بالأقصى

الرئيس عن المحاور المرورية : بتكلف كتير بس هتوفر فى الوقود ومصالح الناس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمدمني الحلويات..5 طرق تساعد على التوقف عن تناول الشكولاتة

روجينا: كنت خائفة من دور ستهم.. ولم أهدأ إلا بوجود أشرف زكي بجانبي |حوار 1

عربية عامله حادثة.. فاتورة صالون تجميل بـ43 ألف جنيه تتصدر الترند

احترس منها.. أطعمة ومشروبات تزيد متاعب الصيام

فيديو

استحملت ما فيه الكفاية في هذا الوسط.. فنانة شهيرة تعتزل الفن وتعمل مضيفة طيران

وعقوبات صارمة تنتظره.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي كأس مصر أمام الأهلي

سر ارتفاع درجة حرارة الكوكب.. بقع شمسية كبيرة تواجه الأرض

رحيل هادئ في أيام المغفرة.. وداعا الفنانة والإعلامية شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ