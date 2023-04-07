عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس عن المحاور المرورية : بتكلف كتير بس هتوفر فى الوقود ومصالح الناس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت قناة "رئاسة جمهورية مصر العربية"، على يوتيوب، فيديو يرصد تفقد الرئيس السيسي عددا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة.

txt

توضيح عاجل من الرئيس السيسي عن تنفيذ محطة بشتيل.. فيديو

txt

السيسي يتفقد مشروعات المحاور المرورية والطرق بمحافظة الجيزة.. فيديو


واستمع الرئيس السيسي لشرح من أحد العاملين بمشروع محور أحمد عرابي بمحافظة الجيزة، بالتوازي مع شارع السودان.


وعلق الرئيس السيسي: "اللي يهمني الناس تسمعه مننا، إحنا بنتكلم عن صفط اللبن وترسا وفيصل والبراجيل وسفنكس، وغرب النيل، عشان الناس بتقول إحنا مركزين على غرب النيل بس المرج والخصوص والمطرية، ومصر الجديدة، فإحنا جينا اشتغلنا هنا".


وأضاف: "المنطقة دي مكدسة بالسكان، ولازم نعمل مجموعة من المحاور بإجمالي 200 كليومتر في منطقة الجيزة، بتكلم على المنطقة دي عشان نربط شرق النيل، بغربه أو حركة الناس عبر المنطقة، عشان حجم العربيات اللي بتتحرك في اليوم في الشهر في السنة وفي المنطقة دي مثلا مليون عربية، فهذا بيأثر على حجم التدفق المروري والتلوث وتعطيل مصالح الناس".

وتابع: "لما نخليها النهاردة، محاور بالطريقة دي بتوفر في الوقود والتلوث، تكلفة اللي بنعلمه قد يكون كتير لكن على المدى المتوسط، والبعيد ده كله هيتعوض من استهلاكات الوقود وعدم تعطيل مصالح الناس".

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الجمعة، عدداً من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية، وإنشاء أخرى جديدة، بإجمالي أطوال يصل إلى ٢٠٠ كم.


توضيح عاجل من الرئيس السيسي عن تنفيذ محطة بشتيل

 

وعلق الرئيس السيسي على العمل بمحطة بشتيل قائلا: "عايز أقول حاجه للناس اللي هشتوفنا وإحنا بنتكلم في هذا الموضوع، إحنا بنعمل محطة بشتيل علشان نفتحها وإحنا بنعملها بالتوازي شغالين في حاجة تانية علشان منجيش نقول محتاجين نعمل محاور لخدمة المحطة وندرجها في الخطط والموازنات وتاخد لها 4 أو 5 سنوات".

 

وأضاف: "إحنا بنعمل دة بمنطقة شديدة التكدس، البراجيل وأحمد عرابي وإمبابة، وشارع 26 يوليو اللي مكانش متحمل أكتر من كدة، بنعمل محور جديد تاني بسعة أكبر ويخدم على كل المحاور العرضية مثل الطريق الدائري والفريق كمال عامر و26 يوليو".

 

وأشار: "إحنا في النهاية بنقول هنحل المسألة دي بالكامل على شهر 8 وبعض الحاجات هتخلص على شهر 12". 

الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة الجيزة الجيزة جمهورية مصر العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد التراجع

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

إلغاء التصريح | نداء عاجل من السلطات السعودية لجميع المعتمرين

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يتابع إفطار الطلاب غير المقيمين بالمدن الجامعية

دعاء الإفطار يوم الجمعة في رمضان.. بـ13 كلمة يسد الله عنك ديونك

مفتى الجمهورية: يجوز للمرأة العمل وكيلًا للنيابة وقاضية بشروط.. فيديو

أوقفوا الأعمال الاستفزازية | دعوة رسمية من بريطانيا بعد عنف الاحتلال بالأقصى

الرئيس عن المحاور المرورية : بتكلف كتير بس هتوفر فى الوقود ومصالح الناس

لمدمني الحلويات..5 طرق تساعد على التوقف عن تناول الشكولاتة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا: كنت خائفة من دور ستهم.. ولم أهدأ إلا بوجود أشرف زكي بجانبي |حوار 1

عربية عامله حادثة.. فاتورة صالون تجميل بـ43 ألف جنيه تتصدر الترند

احترس منها.. أطعمة ومشروبات تزيد متاعب الصيام

رفضت المتاجرة بمرضها .. شيرين الطحان واجهت مضاعفات خطيرة بسبب السرطان

فيديو

استحملت ما فيه الكفاية في هذا الوسط.. فنانة شهيرة تعتزل الفن وتعمل مضيفة طيران

وعقوبات صارمة تنتظره.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي كأس مصر أمام الأهلي

سر ارتفاع درجة حرارة الكوكب.. بقع شمسية كبيرة تواجه الأرض

رحيل هادئ في أيام المغفرة.. وداعا الفنانة والإعلامية شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ