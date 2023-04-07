الرئيس عن المحاور المرورية : بتكلف كتير بس هتوفر فى الوقود ومصالح الناس

عرضت قناة "رئاسة جمهورية مصر العربية"، على يوتيوب، فيديو يرصد تفقد الرئيس السيسي عددا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة.



واستمع الرئيس السيسي لشرح من أحد العاملين بمشروع محور أحمد عرابي بمحافظة الجيزة، بالتوازي مع شارع السودان.



وعلق الرئيس السيسي: "اللي يهمني الناس تسمعه مننا، إحنا بنتكلم عن صفط اللبن وترسا وفيصل والبراجيل وسفنكس، وغرب النيل، عشان الناس بتقول إحنا مركزين على غرب النيل بس المرج والخصوص والمطرية، ومصر الجديدة، فإحنا جينا اشتغلنا هنا".



وأضاف: "المنطقة دي مكدسة بالسكان، ولازم نعمل مجموعة من المحاور بإجمالي 200 كليومتر في منطقة الجيزة، بتكلم على المنطقة دي عشان نربط شرق النيل، بغربه أو حركة الناس عبر المنطقة، عشان حجم العربيات اللي بتتحرك في اليوم في الشهر في السنة وفي المنطقة دي مثلا مليون عربية، فهذا بيأثر على حجم التدفق المروري والتلوث وتعطيل مصالح الناس".

وتابع: "لما نخليها النهاردة، محاور بالطريقة دي بتوفر في الوقود والتلوث، تكلفة اللي بنعلمه قد يكون كتير لكن على المدى المتوسط، والبعيد ده كله هيتعوض من استهلاكات الوقود وعدم تعطيل مصالح الناس".

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الجمعة، عدداً من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية، وإنشاء أخرى جديدة، بإجمالي أطوال يصل إلى ٢٠٠ كم.



توضيح عاجل من الرئيس السيسي عن تنفيذ محطة بشتيل

وعلق الرئيس السيسي على العمل بمحطة بشتيل قائلا: "عايز أقول حاجه للناس اللي هشتوفنا وإحنا بنتكلم في هذا الموضوع، إحنا بنعمل محطة بشتيل علشان نفتحها وإحنا بنعملها بالتوازي شغالين في حاجة تانية علشان منجيش نقول محتاجين نعمل محاور لخدمة المحطة وندرجها في الخطط والموازنات وتاخد لها 4 أو 5 سنوات".

وأضاف: "إحنا بنعمل دة بمنطقة شديدة التكدس، البراجيل وأحمد عرابي وإمبابة، وشارع 26 يوليو اللي مكانش متحمل أكتر من كدة، بنعمل محور جديد تاني بسعة أكبر ويخدم على كل المحاور العرضية مثل الطريق الدائري والفريق كمال عامر و26 يوليو".

وأشار: "إحنا في النهاية بنقول هنحل المسألة دي بالكامل على شهر 8 وبعض الحاجات هتخلص على شهر 12".