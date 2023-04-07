أيمن بهجت قمر يكشف الصدمات بحياته: والدي كان شغال مع زوج أمي

كشف المؤلف والمنتج أيمن بهجت قمر، تفاصيل علاقته بالفنانة شريهان، قائلا: إن الفنانة شريهان راعت وصية والدها ووضعته فى أعينها، معقبا: “كانت بتبعت تاخدني أنزل أجيب لبس وتبعتلي ناس يبيضولي الشقة، غير الفلوس اللي كانت بتديهالي وسؤالها عني”.

وأضاف أيمن بهجت قمر، خلال حواره ببرنامج “أنا والقناع” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية مني عبد الوهاب: “شريهان كانت أختي وكانت سند ومن أجدع وأوفي الناس، ومن خذلني فى هذه الحياة ممكن ناس قرايبي مكنوش بيتصلوا بيا ولا يسألوا عليا، ولو والدي كان عايش كان هيرد أمي تاني بعد طلاق 13 عام”.

وتابع أيمن بهجت قمر: “عمري ما شوفت أبويا وأمي فى كدر واحد، وكانت متزوجة من المخرج المرحوم الأستاذ عادل صادق وأنا عندي 3 سنوات، ومكنوش بيتقابلوا، وأبي كان يعمل مع زوج أمي، كانت حاجة غريبة بس هم كانوا أكبر من كدا”.