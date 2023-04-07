عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشيد بالانجاز التاريخي لمحمد ياسين بعد فوزه بذهبية سيف العالم للسلاح

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

 

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالانجاز التاريخي الذى حققه بطل المنتخب المصري للسلاح اللاعب محمد ياسين وحصوله على الميدالية الذهبية في سيف المبارزة فى بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المقامة في مدينة بلوفديف البلغارية خلال الفترة من 1 وحتى 9 إبريل الجاري.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي بفضل التخطيط العلمي والإستراتيجية التى يتم العمل وفقا لها فضلا عن توفير الدعم المباشر والرعايات الخاصة لأكثر من 300 لاعب من ابطالنا فى مختلف اللعبات .
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن البعثة المصرية حققت إنجازات أخري إلى جانب الانجاز التاريخي لمحمد ياسين  من خلال التفوق المصري على صعيد الفرق والفردي حيث حقق منتخب مصر الميدالية الفضية فيما فاز أحمد هشام ببرونزية الفردي.وكذلك على صعيد سلاح الشيش بتحقيق البطل المصري عبدالرحمن طلبة من حصد الميدالية البرونزية بمنافسات تحت 17 عامًا.
وتمكن محمد ياسين من تحقيق الفوز على بطل سويسرا في المباراة النهائية بنتيجة 14-13 باللمسة الذهبية ليحصد المركز الأول والميدالية الذهبية.

واستطاع ياسين الفوز على بطل الولايات المتحدة الأمريكية في مباراة نصف النهائي بنتيجة 15-11.

واستهل ياسين مشواره بالبطولة بالفوز في 4 مباريات من أصل 5 لقاءات بدور المجموعات حيث فاز على أبطال سلوفينيا واليابان والبرازيل ومقدونيا.

وواجه ياسين في دور الـ128 بطل تركيا وحقق الفوز عليه بنتيجة 15-6 قبل أن يفوز على بطل الكيان الصهيوني في دور الـ64 بنتيجة 15-9.

وفي دور الـ32 فاز ياسين على بطل إستونيا بنتيجة 10-4 بينما حقق الفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-7 في ثمن النهائي قبل أن يكتسح بطل الكيان الصهيوني بنتيجة 15-7 في ربع النهائي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

مهيب : انفراد .. الزمالك يفاوض الكولومبي خوان كارلوس لتدريب الفريق

إلغاء التصريح | نداء عاجل من السلطات السعودية لجميع المعتمرين

الأحد ليلًا | تحذير طارئ من الأرصاد برسالة تنبيه مهمة للجميع

ترشيحاتنا

أذى نفسي | ياسمين رئيس تكشف سبب عدم حضورها لأي جنازة

البحوث الفلكية توضح أسباب ثبات موعد أذان العصر كل يوم

شيخ الأزهر يحسم الجدل في تعدد الزوجات ويصحح المفاهيم الخاطئة

جملتها رخيصة | أيمن بهجت قمر: ندمان على أغنية بعشق أمك

ما السر؟ .. تعليق مالك وادى دجلة على عقوبات كاف ضد فيوتشر

محاولة فاشلة لاغتيال قائد قوات سوريا الديمقراطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بلح الشام في البيت.. أحلى من المحلات

لمدمني الحلويات..5 طرق تساعد على التوقف عن تناول الشكولاتة

روجينا: كنت خائفة من دور ستهم.. ولم أهدأ إلا بوجود أشرف زكي بجانبي |حوار 1

عربية عامله حادثة.. فاتورة صالون تجميل بـ43 ألف جنيه تتصدر الترند

فيديو

استحملت ما فيه الكفاية في هذا الوسط.. فنانة شهيرة تعتزل الفن وتعمل مضيفة طيران

وعقوبات صارمة تنتظره.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي كأس مصر أمام الأهلي

سر ارتفاع درجة حرارة الكوكب.. بقع شمسية كبيرة تواجه الأرض

رحيل هادئ في أيام المغفرة.. وداعا الفنانة والإعلامية شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ