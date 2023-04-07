وزير الرياضة يشيد بالانجاز التاريخي لمحمد ياسين بعد فوزه بذهبية سيف العالم للسلاح

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالانجاز التاريخي الذى حققه بطل المنتخب المصري للسلاح اللاعب محمد ياسين وحصوله على الميدالية الذهبية في سيف المبارزة فى بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المقامة في مدينة بلوفديف البلغارية خلال الفترة من 1 وحتى 9 إبريل الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي بفضل التخطيط العلمي والإستراتيجية التى يتم العمل وفقا لها فضلا عن توفير الدعم المباشر والرعايات الخاصة لأكثر من 300 لاعب من ابطالنا فى مختلف اللعبات .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن البعثة المصرية حققت إنجازات أخري إلى جانب الانجاز التاريخي لمحمد ياسين من خلال التفوق المصري على صعيد الفرق والفردي حيث حقق منتخب مصر الميدالية الفضية فيما فاز أحمد هشام ببرونزية الفردي.وكذلك على صعيد سلاح الشيش بتحقيق البطل المصري عبدالرحمن طلبة من حصد الميدالية البرونزية بمنافسات تحت 17 عامًا.

وتمكن محمد ياسين من تحقيق الفوز على بطل سويسرا في المباراة النهائية بنتيجة 14-13 باللمسة الذهبية ليحصد المركز الأول والميدالية الذهبية.

واستطاع ياسين الفوز على بطل الولايات المتحدة الأمريكية في مباراة نصف النهائي بنتيجة 15-11.

واستهل ياسين مشواره بالبطولة بالفوز في 4 مباريات من أصل 5 لقاءات بدور المجموعات حيث فاز على أبطال سلوفينيا واليابان والبرازيل ومقدونيا.

وواجه ياسين في دور الـ128 بطل تركيا وحقق الفوز عليه بنتيجة 15-6 قبل أن يفوز على بطل الكيان الصهيوني في دور الـ64 بنتيجة 15-9.

وفي دور الـ32 فاز ياسين على بطل إستونيا بنتيجة 10-4 بينما حقق الفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-7 في ثمن النهائي قبل أن يكتسح بطل الكيان الصهيوني بنتيجة 15-7 في ربع النهائي.