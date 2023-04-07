جملتها رخيصة | أيمن بهجت قمر: ندمان على أغنية بعشق أمك

قال المؤلف والمنتج أيمن بهجت قمر، إنه عندما قام بمسرحية “سيدتي الجميلة” حلم بوالده، وبعدها بأسبوع حلم بسمير خفاجة وكلهم كانوا سعداء بالمسرحية.

معقبا: “العام السابق كان عام ضبابي بالنسبة لي، وأخذت طريقة مختلفة فى تفكيري وقرارات أخرى، وبقيت بخاف على نفسي وأهتم جدا”.

وأضاف المؤلف والمنتج أيمن بهجت قمر، خلال حواره ببرنامج “أنا والقناع” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب: “أخدت قرار السنة اللي فاتت أني أكمل تعليمي، وكان بقالي 18 سنة فى سنة رابعة، وروحت امتحنت ونجحت، ومقتنع إقتناع تام أني عملت اغنية أنا بعشق أمك فى فيلم المش مهندس حسن من أجل إحتياجي للفلوس وهي أغنية وحشة، وأندم عليها لأن جملتها رخيصة ومكنتش عايز أكتبها”.

وتابع المؤلف والمنتج أيمن بهجت قمر: “جملة بعشق أمك دي مش من تأليفي ولكنهم كانوا بيقولوها لبعض طوال الفيلم، وكان عندهم إصرار على بروزة الإفيه، ولكن كان عليا إلتزامات وأقساط”.