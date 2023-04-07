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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاء عامر بعد اكتشاف مقلب رامز: هتكبر إمتى؟

صدى البلد

دخلت وفاء عامر، في حالة من الصدمة، عقب اكتشافها المقلب حاول رامز جلال مساعدتها على النهوض، قائلًا: حد يشيل معايا الحمولة كبيرة، لترد الفنانة وفاء عامر عليه: هتكبر إمتى يا رامز؟
 

انهارت الفنانة وفاء عامر، وبدأت في الصراخ خلال مقلب الغسالة مع رامز جلال.

انهارت الفنانة وفاء عامر من الصراخ بعد دوران “الغسالة” ببرنامج “رامز نيفر إند” الذي يقدمه الفنان رامز جلال، قالت: “إسعاف مش قادرة أقوم.


 

يُذكر أن برنامج "رامز نيفر إند" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، ويُشارك فيه هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحقق برومو البرنامج مُشاهدات وأرقاما قياسية بعد ساعات من عرضه
 

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