لطلب المساعدات .. رئيس الوزراء الأوكراني يعتزم زيارة كندا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الكندي لوكالة الأنباء رويترز، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال يعتزم زيارة كندا خلال الأسابيع المقبلة.

وأعرب شميهال في مقابلة مع صحيفة جلوب أند ميل الكندية، إنه يعتزم السعي خلال الزيارة للحصول على إمدادات من الذخيرة والعربات المدرعة لشن هجوم مضاد على القوات الروسية الغازية.

وأضاف شميهال أنه لا يشعر بالقلق من عدم تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في الموازنة الاتحادية لكندا، حسبما نقلت رويترز.

وعبر رئيس الوزراء الكندي عن آماله في أن تقدم كندا المزيد من المساعدات ضمن أشكال أخرى من الدعم.

وأضاف: “نحن الآن بحاجة إلى عربات مدرعة ثقيلة. ونحتاج إلى المزيد من قذائف المدفعية: ذخيرة لمدافع الهاوتزر وذخيرة للدبابات… هذا مهم للغاية لتنظيم هجومنا المضاد”.

ونقلت الصحيفة عن شميهال قوله إن أوكرانيا تود أيضا أن تقدم كندا تأمينا ضد مخاطر الحرب للشركات الكندية التي تستثمر في أوكرانيا لدعم إعادة الإعمار والاستثمار الأجنبي.

وقال “وبالتالي إذا قررت شركة كندية استثمار أموال في أوكرانيا، فسنطلب من الحكومة الكندية وضع آلية ما لدعم الاستثمارات الكندية”.