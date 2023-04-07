الاستثمار في الصحة | دعوة علنية من الرئيس السيسي لقادة العالم

قال الرئيس السيسي، إن الاحتفال بذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية يأتي عقب أوقات صعبة مر بها العالم أكدت أهمية التعاون في مجال الأمن الصحي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية،: "مصر لديها تاريخ حافل من التعاون المثمر مع منظمة الصحة العالمية"، لافتا: "مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقتها مصر اعتبرتها منظمة الصحة العالمية مبادرة غير مسبوقة".

وتابع الرئيس السيسي: "نؤمن بأهمية التضامن الصحي ونلتزم بتعزيز وحماية الصحة العامة ودعم مبادئ المساواة والعدالة".

ودعا الرئيس السيسي قادة العالم إلى العمل الدءوب لوضع الاستثمار في الصحة على رأس الأولويات.

