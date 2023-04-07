رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: حديث السيسي بالأسمرات حمل رسائل طمأنة للشعب

علق المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على زيارة الرئيس السيسي وحديثه مع المواطنين بالأسمرات.

وقال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "حديث الرئيس السيسي بالأسمرات حمل رسائل طمأنة للشعب وقطع الطريق على الشائعات".

وأضاف المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة،: "الأسمرات تحولت من منطقة عشوائية إلى مدينة كاملة المرافق والخدمات تضاهي المدن المتقدمة".

وأشار المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة،: "قرار الرئيس السيسي بجعل حفل إفطار الأسرة المصرية بمنطقة الأسمرات التي كانت عبارة عن مجموعة من العشوائات وأصبحت مدينة حديثة يعتبر حدث تاريخي".