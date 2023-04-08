أسعار جديدة لـ 5 سيارات «زيرو» في أبريل| تعرف عليها

ارتفعت أسعار عدد كبير من السيارات الجديدة المطروحة في السوق المصري، مع بداية شهر أبريل الجاري، ومنها السيارة بروتون ساجا التي شهدت زيادة تتراوح بين 25 و40 ألف جنيه، بالإضافة إلى السيارة سيارات ليون التي ارتفعت بقيمة قدرها 180 جنيه.

وشهدت السيارة بايك X3 التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر زيادة جديدة بلغت 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى السيارة تويوتا فورتشنر الرياضية التي ارتفعت بقيمة 50 ألفا حتى 100 ألف جنيه، كما ارتفعت أيضا أسعار السيارة بايك X7 بنسبة بلغت 75 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بـ 5 سيارات "زيرو" ارتفعت أسعارها في أبريل.

5 سيارات "زيرو" ارتفعت اسعارهم في ابريل

1 – بروتون ساجا

تعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء دفع امامي 4 سرعات، مقترن بمحرك 1300 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 95 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن/متر، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

الفئة الأولى بسعر 430 ألف جنيه بدلاً من 405 آلاف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 465 ألف جنيه بدلاً من 425 ألف جنيه.

5 سيارات "زيرو" ارتفعت اسعارهم في ابريل

2 – سيات ليون

تعتمد السيارة سيات ليون على علبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات، مقترن بمحرك 1400 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، وبفضل هذه القدرات يمكنها الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.8 ثانية.

تقدم السيارة سيات ليون بسعر مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و20 ألف جنيه.

5 سيارات "زيرو" ارتفعت اسعارهم في ابريل

3 – بايك X3

تستمد السيارة بايك X3 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 116 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

الفئة الأولى بسعر 569 ألف جنيه بدلاً من 519 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 619 ألف جنيه بدلاً من 569 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 669 ألف جنيه بدلاً من 619 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 719 ألف جنيه بدلاً من 669 ألف جنيه.

5 سيارات "زيرو" ارتفعت اسعارهم في ابريل

4 – تويوتا فورتشنر

زودت السيارة تويوتا فورتشنر بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 4000 سي سي، مع عزم دوران 376 نيوتن/متر، و 234 حصانا، بالإضافة إلى ناقل حركة سداسي السرعات "أوتوماتيكي" دفع رباعي، بينما جاءت الفئة الأولى بمحرك 2700 سي سي، 4 سلندر، دفع خلفي، يستطيع ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

الفئة الأولى ارتفعت من مليون و740 ألف جنيه إلى مليون و790 ألف جنيه.

الفئة الثانية ارتفعت من مليون و890 ألف جنيه إلى مليون و990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ارتفعت من مليون و990 ألف جنيه إلى 2 مليون و90 ألف جنيه.

5 سيارات "زيرو" ارتفعت اسعارهم في ابريل

5 – بايك X7

حصلت السيارة بايك X7 على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، قادر على ضخ قوة اجمالية بلغت 187 حصانا، وعزم اقصى للدوران 275 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي طراز DSG مكون من 7 نقلات "دفع أمامي".

الفئة الأولى بسعر 984 ألف جنيه بدلاً من 909 آلاف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و374 ألف جنيه بدلاً من مليون و299 ألف جنيه.