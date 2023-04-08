فئة الـ «نقل».. الأسعار الجديدة لـ JMC في مصر| صور

تعتبر النسخة JMC واحدة من ابرز سيارات النقل المطروحة داخل السوق المصري، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة مع بداية شهر ابريل قدرت بـ 27.200 جنيه، وذلك بعد زيادة مارس الماضي والتي بلغت 12.800 لتشمل جميع الفئات ايضا.

سيارة JMC

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أحدث أسعار السيارة JMC في السوق المصري وأبرز المواصفات الفنية.

سيارة JMC

المواصفات الفنية وتجهيزات السيارة JMC

تحتوي السيارة JMC على عدد من التجهيزات بحسب الفئة المقدمة ومنها، مكيف هواء، عجلة قيادة باور ستيرنج، زجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي، ومدخل USB و AUX، وبلوتوث، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 5012 مم، و 185 مم للخلوص الأرضي، وجنوط ذات مظهر رياضي.

سيارة JMC

وتستمد السيارة JMC قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2771 سي سي، وقوة قدرها 57 حصانا، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفي بواسطة علبة تروس يدوية تتكون من 5 سرعات "مانيوال".

سيارة JMC

الأسعار الجديدة للسيارة JMC في السوق المصري

الفئة الأولى JMC بقيمة قدرها 379.900 جنيه بدلاً من 352.700 جنيه.

الفئة الثانية JMC بقيمة قدرها 389.900 جنيه بدلاً من 362.700 جنيه.

الفئة الثالثة JMC بقيمة قدرها 409.900 جنيه بدلاً من 382.700 جنيه.

الفئة الرابعة JMC بقيمة قدرها 419.900 جنيه بدلاً من 392.700 جنيه.