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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفأجاة.. بايدن يعلن خطته الرئاسية في الإنتخابات المقبلة

بايدن
بايدن

اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن عن خطته الرئاسية القادمة التي سيخوض بها الإنتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب جو بايدن علي صفحته بتويتر:"أجندتي هي بناء اقتصاد يعود بالنفع على الأمريكيين الذين يعملون بجد،  هذا الأسبوع فقط ، أعلنت الشركات عن استثمارات صناعية في جورجيا ، ونيو مكسيكو ، وميشيغان ، وبنسلفانيا ، وساوث كارولينا ، وتينيسي ، وويسكونسن - لتوفير وظائف جديدة للمجتمعات في جميع أنحاء أمريكا".

اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب خليفته، جو بايدن، بمحاولة نقل المسؤولية عن الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021، والذي وصفه ترامب نفسه بأنه "غير كفء".

كتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، "هؤلاء الأغبياء في البيت الأبيض الذين يدمرون بلدنا بشكل منهجي، بقيادة أكبر أحمق منهم جميعًا، جو بايدن اليائس، لديهم لعبة جديدة من التضليل لإلقاء اللوم على ترامب بسبب استسلامهم غير الكفؤ لأفغانستان. لقد شاهدت هذه الكارثة تتكشف جنبا إلى جنب مع الآخرين”.

 

بايدن الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية

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