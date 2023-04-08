ياسمين رئيس: تعرضت للخيانة كثيرا.. بيتي وابني أهم من شغلي.. وحنين حسام عبرة لأي بنت تخرج عن حدود المجتمع

حلت الفنانة ياسمين رئيس ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري المذاع عبر فضائية القاهرة والناس وتحدثت عن رفضها لظهور ابنها وتعرضها للخيانة وتصريح زوجها السابق واستبعادها من مسلسل بابا المجال وحبس حنين حسام.

رفضت ظهور ابنها في أي عمل فني

قالت الفنانة ياسمين رئيس إن ابنها لا يحب الظهور كثيرا وسواء كان يحب ذلك أو لا هي ترفض ذلك لأن الزمن حاليا مختلف عن السابق.

وتابعت ياسمين رئيس خلال لقائها في "برنامج حبر سري"، تقديم "الإعلامية أسما إبراهيم"، المذاع عبر "فضائية القاهرة والناس"، انه ومع وجود السوشيال ميديا أولادنا يكونوا متواجدين بشكل كبير عليها وأصبح امر سلبي لهم بسبب ان الناس ممكن تكتب تعليقات سلبية تؤذيهم ولا يتحملوها، وهو ملوش ذنب انه اتولد في عائلة تعمل في الوسط الفني قائلة: "أنا كنت بحافظ عليه من ده وهو حاليا بقى في سن ممكن يقرر الظهور او لا ولقيته انه مش بيحب الظهور خالص".

ونوهت ياسمين رئيس ان: " في فنانين كتير أولادهم لم يظهروا في الوسط الفني الا بعد ما كبروا وهما اختاروا ده وانا سايبه له حرية الاختيار وهو لسه صغير عنده 9 سنين بس انا مبحسش انه حابب الظهور، ولكني فرضت عليه الانضمام للأنشطة التمثيلية في مدرسته لكنه رفض ذلك وقالي مش معنى انك ممثلة انا كمان امثل وانه مش حابب يقف على المسرح".

أول موقف شعرت فيه بالشهرة



قالت الفنانة ياسمين رئيس إن من أكثر المواقف التي تتذكرها وجعلتها تشعر بالشهرة كان بعد فيلم "هيبتا،" وكانت في مكان وتطلب قهوة وجاء لها أحد المعجبين وقال لها "هو أنتي بجد" وردت عليه "أه أنا بجد"، قائلة: “اتصور معايا بس انا مكنتش اعرف هو بيتكلم بجد ولا بيقلش بسبب فيلم هيبتا”.

وتابعت ياسمين رئيس خلال لقائها في "برنامج حبر سري"، تقديم "الإعلامية أسما إبراهيم"، المذاع عبر "فضائية القاهرة والناس"، قائلة: "معرفش مشروع هيبتا الجزء الثاني اتوقف ليه ومفيش اي حد تواصل معنا ولو حصل مش هشارك فيه إلا لما اقرأ الدور أولا لأن الجزء الأول كان عن رواية وكلنا قرأنا الرواية وكنا حبينها جدا بس هيبتا الجزء الثاني احنا لسه مش عارفين قصتها وإيه اللي هيحصل فيها فلازم اٌقرأ الدور الأول كويس".

تعرضت للخيانة أكثر من مرة



قالت الفنانة ياسمين رئيس، تعليقا على ظاهرة الخيانة الزوجية، إنه ليس كل الرجال خائنين، وهناك من يخون وهناك من يحافظ على زوجته.



وأوضحت ياسمين رئيس، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تعرضت للخيانة عدة مرات، متابعة: "واحنا صغيرين كان في خيانة كتير"، مؤكدة أنها اكتشفت الكثير من الخيانة.



وتابعت ياسمين رئيس: "زي ما في رجالة خاينة في ستات خاينة"، كما أنه ليس هناك صفة يمكن أن تعمم على الإنسان، مضيفة: “بمسك تليفون الراجل اللي معايا.. وأعرف كل التفاصيل عنه”.

حنين حسام كان لازم تتحبس



أكدت الفنانة ياسمين رئيس، أن حنين حسام عبرة لأي بنت تخرج عن حدود المجتمع، مشددة على أنها تم حبسها لتكون عبرة، متابعة أن "المجتمع خدها كبش فداء".



وأوضحت ياسمين رئيس، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حرية البنت لابد أن تكون في حدود معينة، إلا أن المجتمع والسوشيال ميديا تحامل على حنين حسام، مؤكدة أن إحساسها كبنت ترفض الطريقة التي تعرضت لها حنين حسام.



وأشارت ياسمين رئيس إلى أنها مع حنين حسام التي تنشئ فيديوهات، ولم تهاجم حنين حسام، مضيفة: “محكمة الرأي العام حكمت عليها وأصدرت القرار ”.



روحت لجمهور حسن شاكوش



علقت الفنانة ياسمين رئيس، على مشاركتها في أغنية مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، مشددة على أنها سمعت تصريح له وهو يتحدث عن أنني من استفدتي من هذه المشاركة معه، متابعة: "لو هو شايف كده يبقى أنا الحمد لله استفدت".



وأوضحت ياسمين رئيس، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها بعد "افتحي شباكك أنا جيت" توجهت لشريحة من جمهور الفنان حسن شاكوش، مضيفة: "روحت لجمهور حسن شاكوش بالأغنية دي"، كما أنها تتمنى أن تحصل على جمهور الفنان حسن شاكوش.



رحيل والدتي سنة وفاتها كانت كابوس



أكدت الفنانة ياسمين رئيس، أنها تكره الحزن واتعلمت كره الحزن بعد وفاة والدتها، حيث إن والدتها كانت مريضة لمدة عام قبل وفاتها وتعلمت الكثير من الدرس، ومن أهم هذه الدروس أن الحزن لا يصح أن نعيشه فيه دائمًا.



وأضافت ياسمين رئيس، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحزن يأثر على الصحة، وفترة مرض والدتي كان في 2020، وكانت مصابة بالسرطان، مؤكدة أن هذا العام كان معقد والموقف كان معقد، حيث إنها كانت مسئولة عن مصير شخص مهم وهو من كان يقرر لي طوال حياتها، متابعة: "حسيت أني أمها وأنا اللي بختار.. كانت تجربة صعبة جدًا".



وتابعت: "سابتلي حته منها بشوفها في المرايا بحس أني شيفاها.. ساعات بستغرب"، مشددة على أنها توفت فجأة، وكانت سنة كابوس جدًا لها.

بحب دلال عبد العزيز كنت بشوفها مامتي



أكدت الفنانة ياسمين رئيس، أن هناك ممثلات كبار يؤدون دور الجدة بشكل جيد جدًا بجمال كبير، مشددة على أنها تفضل الاستمرار في الأعمال الفنية وتحصل على أدوار الجدة.



وأوضحت ياسمين رئيس، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تحب الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز بشكل كبير، متابعة: "كنت بشوفها مامتي.. ودلوقتي مش بشوف حد مامتي".

وكشفت ياسمين رئيس عن أسباب عضويتها في لجنة تحكيم مهرجان أسوان، مؤكدة أنها ليست من تختار أن تكون عضوه، وهي وجه نظر رئيس المهرجان، مشددة على أن مشاركتها لم تكن أول مرة وكانت عضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة.



بيتي وابني أهم من شغلي



‏علقت الفنانة ياسمين رئيس على استبعادها من "مسلسل بابا المجال" مع الفنان مصطفى شعبان وقالت الموضوع كله هو أن أي ‏عقد بين اثنين في النهاية بيكون فيه شروط بتخلي أي اثنين متفقين على العقد ومن الممكن في أي لحظة أن أحد الطرفين يشعر أنه غير قادر على الالتزام بالعقد ومش قادر يكمل وهذا بيحدث عادي.

وردت ياسمين رئيس على اتهامها بالسفر اثناء تصوير المسلسل خلال لقائها في "برنامج حبر سري" تقديم "الإعلامية أسما إبراهيم"، المذاع عبر "فضائية القاهرة والناس"، وقالت انه هذا حدث بسبب ان الجداول غير منضبطه وأن الجداول كل شوية بتتغير قائلة: “مكانش عندي استعداد أفضل مستنية الجداول كل شوية تتغير بسبب ظروف كانوا بيمروا بيها وأنا مكنتش مرتبطة بأي عمل تاني وقتها والجدول بتاعتي مش شرط يكون تصوير بس فين حياتي"



وتابعت ياسمين رئيس: "أنا دائما بقول أن بيتي وابني الأول وبعد كده شغلي ولو في حاجة تيجي على بيتي وعلى ابني مش هينفع مقدرش وممكن اسيب التمثيل لو ابني مجتاجلي ده ابني".

مراتي ممكن تتباس

‏علقت الفنانة ياسمين رئيس علي تصريح زوجها السابق المخرج هادي الباجوري عندما قال "عادي مراتي ممكن تتباس".



وقالت ياسمين رئيس خلال لقائها في "برنامج حبر سري" تقديم "الإعلامية أسما إبراهيم"، المذاع عبر "فضائية القاهرة والناس"، "انا اضايقت ومش مهم حسيت بـ ايه وقتها مش هيفرق مع الناس بس انا اضايقت وفيه حاجات خلاص مش هتقدري تعملي فيها حاجة".

ونوهت ياسمين رئيس: "مفيش حد مبيبقاش عارف مين اللي عايش معاه وعارف دماغه وتفكيره بس برضه اضايقت".