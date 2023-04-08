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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 400 مليون جنيه.. معلومات هامة عن محطة رفع أولاد حمزة بسوهاج

محطة رفع أولاد حمزة
محطة رفع أولاد حمزة بسوهاج

شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، الكثير من المشروعات الهامة التي رفعت من كفاءة القطاع على مستوى المحافظة. 

ويرصد موقع “صدى البلد” في سطوره التالية، بعض المعلومات الهامة عن مشروع محطة الرفع بقرية أولاد حمزة بمركز المنشاة جنوب سوهاج.

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ما هي محطة رفع أولاد حمزة؟

  • بدأت أعمال التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية رقم 3، يوم الخميس الماضي.
  • نفذت المشروع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقرية أولاد حمزة.
  • تبلغ طاقة المحطة التصميمية 880 لترا لكل ثانية.
  • بلغت التكلفة الإجمالية لـ محطة رفع أولاد حمزة بمركز المنشاة، 400 مليون جنيه.
  • تستقبل المحطة الرئيسية تصرفات مياه الصرف الصحي من 5 محطات رفع فرعية جار الانتهاء منها؛ لتخدم مدينة المنشاة وقريتي أولاد حمزة وأولاد جبارة.

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وأكد المهندس محمد السيد، رئيس قطاع الصرف الصحي، أنه سيتم خلال الفترة المُقبلة التشغيل الجزئي لشبكات الصرف الصحي لحين الانتهاء من الأعمال بقرى النويرات وجزيرة أولاد حمزة والرشايدة؛ وذلك لخدمة 230 ألف نسمة، بهدف التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وزيادة تغطية خدمة الصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين.

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