الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة تتلقى 1086 بلاغ استغاثة خلال 3 أشهر

تستقبل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري إبراهيم، شكاوى واستغاثات المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الواتس اب أو الموبايل أو الخط الساخن.

وأعلنت الشبكة الوطنية أرقام التواصل، وهي الخط الساخن 114 أو من التليفون الأرضى 3136661 - 3136662 - 3380241، أو عبر واتساب 01068409837 أو موبايل 01068409837، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بسرعة التعامل مع الأزمات والكوارث بمحافظة الإسماعيلية، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل بالتنسيق مع جميع مقدمى خدمات الطوارئ والمديريات والشركات ووحدات التنمية المحلية للمحافظة.



وتلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية لإقليم القناة وسيناء فى الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2023، 1086 بلاغ استغاثة متنوعا، منها 441 بلاغا يخص حوادث السير، و203 بلاغات بحرائق، و82 حادثة متنوعة أخرى، وكذلك 147 بلاغا خاصا بانقطاع مياه الشرب، و120 بلاغا خاصا بالصرف الصحى، و93 بلاغا خاصا بانقطاع الكهرباء وميل أو سقوط أعمدة الكهرباء، و3 بلاغات تسرب غاز.

وتقوم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى محافظة الإسماعيلية، بإعداد الخطط والسيناريوهات الخاصة بالأزمات والتدريب عليها، كالتدريب على إخلاء المدارس والجهات الحكومية فى حالة وقوع زلزال أو حريق، ومتابعة تواجد السلع بالأسواق، ومتابعة الأسعار والمنافذ التجارية، ومتابعة التعديات على الأراضى الزراعية وفق منظومة المتغيرات المكانية بالأقمار الصناعية، ومتابعة المسطحات الخضراء والتشجير والحدائق.



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