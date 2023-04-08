الرئاسة العراقية تطالب تركيا بتقديم اعتذار رسمي عن الاعتداءات على كردستان

أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية بيانا، اليوم السبت، طالبت فيه الحكومة التركية بتحمل المسئولية وتقديم اعتذار رسمي عن الاعتداءات على كردستان.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان بحسب قناة “الغدير العراقية ”: “تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني”.

وقالت أيضا: "ونحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته، فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية”.

وأضافت: "وفي هذا الصدد نطالب الحكومة التركية بتحمل المسئولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية”.

وختمت رئاسة الجمهورية: “وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا”.