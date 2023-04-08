عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة العراقية تطالب تركيا بتقديم اعتذار رسمي عن الاعتداءات على كردستان

العراق - علم
العراق - علم

أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية بيانا، اليوم السبت، طالبت فيه الحكومة التركية بتحمل المسئولية وتقديم اعتذار رسمي عن الاعتداءات على كردستان.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان بحسب قناة  “الغدير العراقية ”: “تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني”.

وقالت أيضا: "ونحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته، فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية”.

وأضافت: "وفي هذا الصدد نطالب الحكومة التركية بتحمل المسئولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية”.

وختمت رئاسة الجمهورية: “وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا”.

انفجار بالقرب من مطار السليمانية بالعراق.. فيديو

نجاة قائد قوات سوريا الديمقراطية من محاولة اغتيال في العراق

العراق الحكومة التركية رئاسة الجمهورية العمليات العسكرية التركية الرئاسة العراقية سوريا الديمقراطية إقليم كردستان السليمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

عيار 21 يتراجع الآن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تراجع قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

موضوعات متعلقة

العراق.. القبض على عنصر إرهابي شديد الخطورة

زلزال جوي فى العراق بسبب داعش.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

160 للفيليه البلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 8 أبريل 2023

مفتي الجمهورية: الإمام السيوطي لم يكن متعصبًا لرأي أو فتوى وكان منفتحا

تغيير سعر فورثينج T5 EVO

غرامة كبرى.. تحذير من القيام بهذه الأفعال خلال فترة العيد| تفاصيل

لضم ليليبو.. الهلال السوداني يرفض عرض «المليون دولار» من الزمالك

لاستخدامها في صناعة الشابو.. صرف عبوتين من أدوية مادة سودوافيدرين لكل صيدلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. غادة عبد الرازق تنشر صورا من كواليس مسلسل «تلت التلاتة»

تراجع 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض واللحوم اليوم السبت

سفرة رمضان| طريقة عمل كبسة البط والحلو جلاش بالموز

غيبوبة سكر… تحذير عاجل من حلويات منتشرة خلال شهر رمضان

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ