انفجار بالقرب من مطار السليمانية بالعراق.. فيديو

أعلن مطار السليمانية العراقي ،مساء اليوم الجمعة، انفجار قرب سور المطار تسبب في اندلاع حريق دون وقوع إصابات

وقالت مصادر أمنية أن الانفجار في محيط مطار السليمانية ناجم عن هجوم بمسيرات تركية.

كما نقلت وكالة أنباء العراق "واع" بيان عن مديرية مطار السليمانية الدولي، تعلن فيه وقوع انفجار قرب السور الخارجي للمطار من دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.

وأوضحت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،" وقع انفجار قرب السور الخارجي لمطار السليمانية الدولي من دون وقوع إصابات"، مبينا، أن" الانفجار تسبب في اندلاع حريق ووصلت فرق الدفاع المدني في المطار على الفور إليه وسيطرت على الحريق".

وأضاف البيان، أن" القوات الأمنية تحقق حاليًا في الحادث وستصدر المزيد من المعلومات لاحقا"، لافتا إلى" عدم وجود مشاكل في المطار، وأن الرحلات الجوية وعمليات المطار تجري بشكل معتاد"