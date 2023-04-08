بدء تجهيز معرض فيصل بمستلزمات ومنتجات عيد الفطر

أعلن النائب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن غرفة الجيزة بدأت فى تجهيز معرض شارع فيصل بمستلزمات عيد الفطر من الملابس والأحذية، بالإضافة إلى السلع واللحوم، وذلك بأسعار مناسبة تيسيرا على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة وبمواصفات جيدة.

وقال ناصر إن معرض فيصل يواصل استمرار عرض المنتجات والسلع منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وساهم بقدر كبير فى إيصال تلك المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف أنه استكمالا لدور الغرفة الاجتماعى فى جميع المناسبات، سيتم تحويل جزء من المعرض لعرض مستلزمات عيد الفطر المبارك من الملابس والأحذية، وتخصيص الجزء الآخر للسلع واللحوم ومتطلبات العيد من الكحك والبسكويت وكل ما يلزم الأسر المصرية خلال عيد الفطر.

من جانبه، أوضح عادل رزين، المشرف على تجهيزات المعرض، أن المعرض سيتم افتتاحه خلال أيام، وسيقدم تخفيضات كبيرة للمواطنين على السلع والملابس واللحوم بمناسبة عيد الفطر بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالأسعار فى الأسواق الخارجية.