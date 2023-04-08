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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب 3 دراجات بخارية في المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى بالمنيا

شهدت محافظة المنيا وقوع حوادث انقلاب دراجات بخارية في مناطق متفرقة مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلي المستشفيات المركزية للعلاج، وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع تلك الحوادث السرعة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة، أمام قرية الشرفا في شرق النيل بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة بسخرون. م 22 عاما وكيرلس. ف 23 عاما بسحجات وكدمات واشتباه كسور وتم نقلهما للمستشفي العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بالطريق الدائري أمام مساكن الأوقاف بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة حامد. م 28 عاما باشتباه إرتجاج وسحجات وتم نقله لمستشفي التأمين الصحي.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بالطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مدرسة الزراعة بمدينة سمالوط، مما أسفر عن إصابة علي. ا. ب 24 عاما وبيتر. م 24 عاما يقيمان بمدينة سمالوط، وأصيبا باشتباه ارتجاج وكسور وجري نقلهما للمستشفي النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بطريق مجلس قروي طوخ الخيل في غرب مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة أحمد. ر. ف 16 عاما وعمر. س. ع 26 عاما يقيمان بقرية صفط الغربية، وتم نقلهما للمستشفي العام للعلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات.

 

المنيا المستشفيات الطريق الدائرى دراجة بخارية غرفة عمليات النجدة 23 عاما

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