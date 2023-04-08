بقوة 4.1 درجة .. زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” عبر موقعها الإلكتروني، إن مركز الهزة كان في منطقة غوكصون التابعة للولاية، على عمق 16.36 كيلومتر.

زلزالان مدمران

وكان زلزالان مدمران، ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا، وكان الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة، والثاني بعد عدة ساعات بقوة 7.6 درجة، كما تلتهما آلاف الهزات، ما أسفر عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.