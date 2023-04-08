عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 4.1 درجة .. زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

زلزال
زلزال

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” عبر موقعها الإلكتروني، إن مركز الهزة كان في منطقة غوكصون التابعة للولاية، على عمق 16.36 كيلومتر.

رومانيا تعترض مقاتلتين روسيتين فوق المياه الدولية لـ بحر البلطيق

كوريا الشمالية لا ترد على اتصالات جارتها الجنوبية .. ما الأمر؟

زلزالان مدمران

وكان زلزالان مدمران، ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا، وكان الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة، والثاني بعد عدة ساعات بقوة 7.6 درجة، كما تلتهما آلاف الهزات، ما أسفر عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

تركيا زلزال مقياس ريختر هزة أرضية كهرمان كهرمان مرعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

نقل محمود بكري عضو مجلس الشيوخ للعناية المركزة

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

الحق اشتري| الدواجن تسجل 49 جنيها لأول مرة منذ شهور.. واللحوم من 90 بهذه الأماكن

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

معجزة طبية في مصر.. ماذا قدمت مبادرة 100 مليون صحة؟| أرقام

موضوعات متعلقة

رومانيا تعترض مقاتلتين روسيتين فوق المياه الدولية لـ بحر البلطيق

كوريا الشمالية لا ترد على اتصالات جارتها الجنوبية .. ما الأمر؟

استفزاز من بكين.. 71 مقاتلة صينية تعبر حدود تايوان

مناقشة الوضع الأمني.. رئيس بيلاروس يصل إلى موسكو لمقابلة بوتين

بسبب مشكلة في القلب.. رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني يدخل العناية المركزة

بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.. لاتفيا تعيد التجنيد العسكري الإجباري.. تفاصيل

هجوم بفأس..مقتل 4 وإصابة آخرين في هجوم على حضانة بالبرازيل

محذرًا من انتصار موسكو.. الناتو: مساعدة الصين لروسيا خطأ تاريخي

ترشيحاتنا

الحماية المدنية تسيطر على حريق في كنيسة بالزاوية الحمراء.. فيديو وصور

علي جمعة: الشيخ الطبلاوي حدث له منحة ربانية لم تحدث لغيره

مناشدة عاجلة من الصحة للراغبين في أداء فريضة الحج العام الحالي

كان الحارس الأمين على لغة الضاد.. رئيس جامعة الأزهر ينعي إبراهيم الخولي

إسرائيل تخطط لتنفيذ عملية اغتيال كبيرة في غزة وسوريا

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 علامات خطيرة في الجسم تشير لـ مرض الكلى السكري

باكل كل حاجة وخسيت.. نورهان قنديل تكشف أسرار نظامها الغذائي في رمضان

أفكار لفطار رمضان.. وصفات متنوعة وشهية

فستان جذاب.. ابنة إبراهيم حسن تخطف الأنظار خلال عقد قرانها.. شاهد

فيديو

عروسة مدينة نصر: زوجي طلع أخويا.. تفاصيل مذهلة.. فيديو جراف

عاطل من سنة وحاصل على 4 بطولات.. مدرب الزمالك الجديد قاد المكسيك وباراجواي

تهديد وعناد.. القصة الكاملة لأزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

عاجل.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتوضح أماكن سقوط الأمطار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ