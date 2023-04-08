رائد الفئة المتوسطة .. سعر ومواصفات شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية

سعر ومواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro.. أحدث إصدارات تشكيلة ريدمي نوت 12، والتي تتميز بمواصفات رائدة ضمن أجهزة مخصصة للفئة المتوسطة، مما جعلها تحقق مبيعات مذهلة تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 مليارات روبية في الهند بعد إطلاقها بأيام، ولمعرفة المزيد حول هذا الهاتف سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية.

سعر شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية

يبلغ سعر جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية، للإصدار الأساسي الذي يأتي بسعة 12 + 256 جيجابايت، حوالى 980 ريال سعودي.

مواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية

يتميز جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مزودة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

سعر ومواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية

جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية

يتم تشغيل جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بواسطة معالج ميدياتك الأحدث من نوع Dimensity 1080، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

أسعار جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية

يمتاز جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بكاميرا خليفة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، يدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

سعر ومواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية

يحتوي جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 67 وات وفقا لمعيار HyperCharge، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 50% في غصون 15 دقيقة.

تشمل المواصفات المتبقية بـ جوال شاومي ريدمي نوت 12، دعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومكبرات صوت استريو، ومستشعر بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للأمان البيومترى،ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر وتقنية Dolby Atmos، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء وفقا لمعيار IP53.