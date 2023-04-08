عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رائد الفئة المتوسطة .. سعر ومواصفات شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية

سعر ومواصفات جوال
سعر ومواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية

سعر ومواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro.. أحدث إصدارات تشكيلة ريدمي نوت 12، والتي تتميز بمواصفات رائدة ضمن أجهزة مخصصة للفئة المتوسطة، مما جعلها تحقق مبيعات مذهلة تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 مليارات روبية في الهند بعد إطلاقها بأيام، ولمعرفة المزيد حول هذا الهاتف سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية.

سعر شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية

يبلغ سعر جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية، للإصدار الأساسي الذي يأتي بسعة 12 + 256 جيجابايت، حوالى 980 ريال سعودي.

 

سعر ومواصفات جوال أوبو رينو 6 برو بلس في الإمارات

سعر ومواصفات جوال Oppo Reno8 T في السعودية

 

مواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية

يتميز جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مزودة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

سعر ومواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية

جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية

يتم تشغيل جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بواسطة معالج ميدياتك الأحدث من نوع Dimensity 1080، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2.

أسعار جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية

يمتاز جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بكاميرا خليفة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، يدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

سعر ومواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية

يحتوي جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 67 وات وفقا لمعيار HyperCharge، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 50% في غصون 15 دقيقة.

تشمل المواصفات المتبقية بـ جوال شاومي ريدمي نوت 12، دعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومكبرات صوت استريو، ومستشعر بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للأمان البيومترى،ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر وتقنية Dolby Atmos، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء وفقا لمعيار IP53.

سعر ومواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية
شاومي Redmi Note 12 Pro جوال شاومي Redmi Note 12 Pro سعر جوال شاومي Redmi Note 12 Pro شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية سعر شاومي Redmi Note 12 Pro في السعودية سعر جوال شاومي ريدمي نوت 12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

الحق اشتري| الدواجن تسجل 49 جنيها لأول مرة منذ شهور.. واللحوم من 90 بهذه الأماكن

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

نقل محمود بكري عضو مجلس الشيوخ للعناية المركزة

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

موضوعات متعلقة

بتصميم شيك وإمكانيات قوية.. إنفينيكس تطلق هاتفا جديدا بـ 8800 جنيه

خصم ضخم.. أبل تخفض سعر iPhone 14 إلى رقم قياسي جديد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي يوتيوب.. احذف هذا الرسالة فورا

الأخف وزنا في العالم.. هواوي تطلق هاتفا جديدا بسعر باهظ التكلفة

شاومي تطلق هاتف شبابي متطور وبمواصفات فائقة

للاستمتاع بـ مسلسلات رمضان.. 3 طرق سهلة لتوصيل موبايل أندرويد بالتليفزيون

تويتر تراضي المستخدمين بميزات جديدة بعد حذف علامات التحقق القديمة

أسعار شاومي Redmi Note 12.. عملاقة الأجهزة المتوسطة تصل الأسواق العالمية

ترشيحاتنا

الدولار يواصل السقوط| انخفاض جديد لـ العملة الخضراء في العراق

بعد تجاوز الفيديو مليار مشاهدة .. قرار في الجزائر بشأن إمام القطة

الكونجرس الأمريكي متوعدًا الصين: خيار إرسال جنود لـ تايوان على الطاولة

لازم نخلي بالنا.. أشياء نفعلها علينا الابتعاد عنها لتجنب الإصابة بالانتفاخ

حادث مؤلم يضرب الهند .. شاب يعتدي على فتاة ويشوه جسدها

أشهر 5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 50 ألف جنيه في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة.. بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة.. ابنة إبراهيم حسن تخطف الأنظار خلال عقد قرانها… تحذير عاجل من حلويات منتشرة خلال شهر رمضان

5 علامات خطيرة في الجسم تشير لـ مرض الكلى السكري

باكل كل حاجة وخسيت.. نورهان قنديل تكشف أسرار نظامها الغذائي في رمضان

فيديو

مزاعم بظهور عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني

عروسة مدينة نصر: زوجي طلع أخويا.. تفاصيل مذهلة.. فيديو جراف

عاطل من سنة وحاصل على 4 بطولات.. مدرب الزمالك الجديد قاد المكسيك وباراجواي

تهديد وعناد.. القصة الكاملة لأزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ