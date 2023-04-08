داعية يحذر من المؤسسات الخيرية المجهولة في شهر رمضان .. فيديو

قال الداعية إسلام أمين ، إن هناك بعض المؤسسات والأشخاص التي تدّعى عمل الخير، وغير صادقين في حديثهم عن المساعدات.

متابعا : " نتحري الدقة عند دفع التبرع .. ومؤسسة إكرام تقوم بتحقيق الإنجازات على مدار السنة وليس رمضان فحسب" .

وتابع اسلام أمين ، خلال لقائه لـ برنامج " سابقين بالخير " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد" ، أنه تلقى أكثر من شكوى من المشاهدين لمؤسسات تدّعي عمل الخير في رمضان وعمل آبار بسعر أرخص من مؤسسة اكرام .



وفي سياق آخر: أكد أن المؤسسة تقوم بإطعام المحتاجين والبسطاء لوجه الله، قائلا: "محدش فينا بيكون بيقدم الخير ومنتظر شكر أو أى شيء آخر، ولكن الشكر يأتي من الله سبحانه وتعالي".

