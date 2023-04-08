تحذير من ترك باب الحمام مفتوحا أثناء النوم | اعرف السبب

هناك بعض الأشخاص التى تفضل فتح باب الحمام ليلاً اعتقاداً أن هذه الحركة سوف تجدد الهواء و تخرج الرائحة الكريهة التى توجد داخل الحمام، و لكن هذه الحركة تؤثر على الصحة بالنتائح السلبية ونقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع..minnews.

أضرار ترك باب الحمام مفتوحا ليلاً عند النوم..

1_مشاكل في التنفس..

تخرج من الحمام رائحة وهي الأمونيا، إذا استنشقت الكثير منها في فترة زمنية قصيرة، فسيحدث ضيق في الصدر وسعال وإرهاق.

2-انتشار البكتيريا..

-عندما ننام في الليل، فهذه هي اللحظة الأكثر استرخاءً لجسمنا، وللأعضاء والمسام والخلايا في الجسم أيضًا في حالة استرخاء وراحة.

-لذلك، فإن مقاومة الجسم ومناعته تكون ضعيفة نسبيًا في هذا الوقت، ويخرج من باب الحمام إذا ترك مفتوحاً العديد من البكتيريا والفيروسات التي تنتشر في الهواء، مما قد يسبب العديد من الأمراض.