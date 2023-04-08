تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالإسكندرية واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وعربات الباعة الجائلين شملت شوارع أمام مستشفى احمد ماهر ،سوق الميرغنى ، الخديوى، اسماعيل مهنا ،مرسى بدر ،الوارق ، كنج عثمان،الخازن ،ابن زيتون ،النبى دانيال،السلطان حسين ، صفية زغلول، سعد زغلول ، محطة مصر وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 75 حالة إشغال متنوع و 60 حاجز حديدي.

ونفذ حي العجمي برئاسة الأستاذة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات إستهدفت منطقة الدخيلة ، شارع البيطاش ، ش شهر العسل ، طريق إسكندرية مطروح ،شارع الهانوفيل حتي الكيلو 21 ومدينة 6 أكتوبر وأسفرت الحملة عن التحفظ على 143 حالة إشغال متنوع.

وقام حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع اديب معقد والشهر العقاري وخلف البنك السيوف قبلي ، شارع سيف وخلف القاعات بشارع مصطفي كامل ، شارع 24 الفضالي ،العاشر من رمضان ، شارع 30 من القاهرة ، شارع إسكندر إبراهيم وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 250 حاله إشغال متنوع

وواصل حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الحي شملت كوبري المندرة قبلي ،طريق الكورنيش ،ش محمد حسنين هيكل ، ش 6 أكتوبر ، ش ملك حفني السياحي ، ش بنك مصر ، ش صديقات الكتاب المقدس وأسفرت الحملة عن ضبط 57 حالة إشغال متنوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة كافة الإشغالات مع المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.