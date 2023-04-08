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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة الحلقة 17| عبير صبري تهدد ابنها.. وشك يسرا اللوزي

عبير صبري
عبير صبري

أذيعت الحلقة 17 من مسلسل جميلة ، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة . 

وحملت الحلقة 17 من مسلسل جميلة العديد من الاحداث ، ومنها قيام ابن زياد “هاني عادل” بتصوير والدته  نرمين “عبير صبري” مع زوجها “أحمد وفيق” ، حيث كان الاخير يكشف عن كرهه لوالده .

وحين اكتشفت نيرمين هذا الامر هددتها طفلها بحرقه بالكبريت فى حال ان قال لوالده اي مما قام بسماعه .

فيما شكت شيري “ يسرا اللوزي ” من جديد فى زوجها بعدما قامت نيرمين بشراء بدلة رجالي هدية له ، فى حين أدعي انها هدية مريض .

مسلسل جميلة 
مسلسل جميلة 
مسلسل جميلة 

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فريق عمل مسلسل جميلة


مسلسل "جميلة" دراما اجتماعية من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، نبيل عيسي ، مروة الازلي ، هشام إسماعيل  المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج جمال العدل.

ويعد مسلسل جميلة هو التعاون الثاني علي التوالي بين كل من الرباعي ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة وشركة العدل جروب للإنتاج الفني بعد ان قدما معا العام الماضي يوتيرن ، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم توفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وأيمن القيسوني وكريم قاسم.

قصة مسلسل جميلة 


تدور أحداث مسلسل جميلة فى إطار إجتماعي حول “ جميلة ” التى تعمل فى النيابة الادارية ، الا انها تتعرض الى صدمة كبيرة بوفاة والدها ، والذى يقوم بنقل كل ممتلكاته لها ، ويحرم والدتها واشقائها من الميراث ، وسرعان من تحاول جميلة معرفة هذا القرار ، لتكتشف العديد من الاسرار حول عائلتها ، ومنها ان والدتها على علاقة بشخص أخر ، فيما يقوم شقيقها بلعب القمار ، اما شقيقتها فتكون مناسقة من قبل زوجها ، الذى يقوم عن طريق التوكيل العام الذى حررته لها بنقل كل ممتلكاتها باسمه ، ومن هنا تبدأ الصراعات بين العائلة ، خاصة مع تدخل بعض الأشخاص الذين يسعون للحصول على تلك الأموال.


قنوات عرض مسلسل جميلة 


يعرض مسلسل جميلة على عدد من القنوات الفضائية ، ومنها القناة الاولي المصرية ، قناة المحور الفضائية  ،مجموعة قنوات on  ، مجموعة قنوات  الحياة ، مجموعة قنواتcbc .

إما على المنصات فقد حصلت منصة watch it ، على حق عرض مسلسل جميلة .

مواعيد عرض مسلسل جميلة :

 

يعرض مسلسل جميلة عبر مجموعة قنوات cbc  ، وتحديداً على قناة الدراما فى السابعة مساءاً .

إما مجموعة قنوات الحياة ، فيعرض على القناة المتخصصة فى الدراما فى تمام الساعة السادسة والربع .

 

جميلة ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج عبير صبري سوسن بدر يسرا اللوزي

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