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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نمبر وان| أيمن بهجت قمر: محمد سامي مواضيعه سخنة وبيعرف يقدم رمضان جيدًا

المؤلف والمنتج أيمن
المؤلف والمنتج أيمن بهجت قمر

نفى المؤلف والمنتج" أيمن بهجت قمر" المتداول أنه السبب فى تراجع النجم أحمد مكي فى شباك التذاكر فى فيلم "سمير أبو النيل"، مضيفا أن "مكي" مثل فى" فيلم سينما على بابا" وكان غير ناجح نهائيا وهذا ليس الفيلم الأول لمكي لا يحقق نجاحا له.

وأضاف " قمر " خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع" المذاع على فضائية " الحياة" تقديم الإعلامية " منى عبد الوهاب"، أن فيلم "سينما على بابا" كان ناحجا قائلا" فيلم مجنون ومطرقع"، وأرجع أيمن بهجت السبب لنفسه فى عدم نجاح فيلم أحمد مكي بسبب سوء اختياره لفكرة الموضوع، مضيفا أن الجمهور تشبع بالحقيقة فى ذلك الوقت، وأن فيلم" سمير أبو النيل" يمثل كثير من الشعب وهو شخصيه حقيقية.


وأكد، أن محمد رمضان إيراداته ليست عالية بل  متوسطة، قائلا " هو نمبر ون فى الأغنية ونمبر ون فى طريقته"، مضيفا أنه محبا لمحمد رمضان وطريقته ويعتز به، وأن رمضان لديه الكيمياء الكبيرة مع المخرج الكبير "محمد سامي" وأعماله ناجحة.


وأشار أن إيرادات "رمضان" فى السينما "نمبر 3 أو 4" قائلا "عمرها ما كانت نمبر 2"، وأن السنة الوحيدة التى من المحتمل أن يحقق فيها "رمضان" سنة فيلم " قلب الأسد" وان فى وقتها يدخل فيلم رمضان المنافسة مع فيلم" أولاد رزق" وحقق نجاحا كبيرا أمام "قلب الأسد".

 


 

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