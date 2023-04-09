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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بأسوان: تنظيم 38 جلسة دوار وأمسيات ثقافية لتنمية الأسرة

جلسات الدوار بأسوان
جلسات الدوار بأسوان

واصل فرع المجلس القومي للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم 38 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 20 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو، بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محوري التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي

جاء ذلك استكمالاً لتنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محاور التمكين الاقتصادي والثقافي والاجتماعي داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة". 

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جلسات الدوار

كما تم مشاركة فرع المجلس في الأمسيات المختلفة للمشروع القومي لتنمية الأسرة من خلال العروض الفنية للأراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوارا تفاعليا مباشر مع الجمهور، فضلاً عن عروض فرق الفنون الشعبية داخل قريتي المفالسة بإدفو وإقليت بكوم أمبو.

من جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان، استهدفت جلسات الدوار توعية 1900 سيدة وفتاة بقرى حياة كريمة، فضلاً عن مشاركة 1750 سيدة ورجل وطفل في الأمسيات الثقافية لمشاهدة الفقرات الفنية المتنوعة التي تم تقديمها. 

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امسيات ثقافية 

ولفتت إلى أن الجلسات تناولت العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية، بجانب موضوعات التربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الأخرى. 

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