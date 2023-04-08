الرجاء المغربي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي الرجاء المغربي، ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي، في إطار ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، عن مواجهة الأهلي لنظيره الرجاء المغربي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الرجاء المغربي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً: “بعد الإصابة التي تعرض لها زريدة في ديربي الدوري المغربي أمام الوداد فقد تقرر غياب اللاعب لمدة 7 أيام”.

إصابة لاعب الرجاء المغربي

وأضاف نادي الرجاء المغربي: “نتمنى كل مكونات نادي الرجاء ومكوناته وجماهيره العريضة الشفاء التام للاعب محمد زريدة وعودته السريعة للميدان”.