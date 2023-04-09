كيا تستدعي كرنفال بسبب مشاكل في الأبواب| صور

قررت شركة كيا استدعاء 51,568 طرازًا موديلات عامي 2022 و 2023 من سيارة كارنفال بسبب خطأ في إغلاق الأبواب الكهربائية (PSD)، لأن وظيفة الرجوع الآلي لا تعمل كما هو متوقع مما أدى الى حدوث عدة إصابات.

كيا كرنفال 2023

وفقًا لرقم الاستدعاء 23V-236 من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ، "تعتقد كيا أن سبب الإصابات قد يكون مرتبطًا بعدم وعي العملاء بإغلاق مديرية الأمن العام." تشير الوثائق المتضمنة في عملية الاستدعاء إلى عدة إصابات يُزعم حدوثها لأن الباب لم يكتشف عائقًا أثناء الإغلاق، وأجرت كيا تحقيقًا في هذه التقارير التي يعود تاريخ بدايتها إلى صيف عام 2021.

كيا كرنفال موديل 2023

تم التعاقد مع شركات هندسية خارجية لإجراء الاختبارات، ولم يتم العثور على مشاكل تتعلق بتصميم الأبواب أو عملية الرجوع التلقائي، تم الإبلاغ عن العديد من الإصابات المتعلقة بأبواب الكهرباء، بينما تحدد كيا ببساطة "عددًا صغيرًا من الإصابات" في وصف الخلل في إشعار الاستدعاء، تسرد الوثائق ذات الصلة تسعة إصابات مؤكدة للبالغين والأطفال، ومن بين الإصابات سبع كدمات / جروح / خدوش وإبهام واحد مكسور وذراع مكسور.

كيا كرنفال 2023

نظرًا لأن كيا لم تحدد أي مشكلة ، فإن استنتاج صانع السيارات الآن هو أن الناس ببساطة لا يعرفون أن الأبواب الكهربائية تغلق، وعلى هذا النحو سيتضمن الاستدعاء تحديثًا لبرنامج الأبواب ، مضيفًا جرسين تحذيرين بأن الأبواب تغلق، وستنخفض سرعة الإغلاق أيضًا نظرًا لأن الأبواب بالقرب من نقطة الإغلاق ، مما يُفترض أنه يمنح مزيدًا من الوقت للبالغين والأطفال لإبعاد اليدين والذراعين عن طريق الباب.

كيا كرنفال 2023

يغطي الاستدعاء جميع إصدارات كرنفال لعام 2022 ، وهي السنة الأولى للجيل الحالي، وينطبق أيضًا على كرنفال موديل 2023 التي يتم تصنيعها حتى 22 فبراير 2023، السيارات التي تم تصنيعها بعد ذلك تم تحديثها بالفعل، وستكون العملية مجانية بالطبع؛ وسيبدأ إخطار المالك الرسمي في 28 أبريل وتنصح كيا أي من مالكي الكرنفال المعنيين بالاتصال بوكيلهم المحليين.