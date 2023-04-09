محدش عارف.. أحمد موسى يكشف فضيحة للبنتاجون الأمريكي |فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تسريب وثائق أمريكية سرية ترتبط بملف الحرب في أوكرانيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، : "محدش عارف من السبب وراء تسريب الوثائق، وهناك حديث بأن المسؤول عن هذا التسريب المخابرات الروسية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" فضيحة للبنتاجون الأمريكي بعد تسريب المعلومات والوثائق السرية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الوثائق السرية تشتمل على خطط أمريكا لدعم أوكرانيا وتابعة العمليات العسكرية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" البنتاجون وضع مخططًا للحرب في أوكرانيا وتم تسريب هذه المعلومات والروس هم أسعد ناس في العالم حاليًا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى : "روسيا لها مصلحة في كشف أسرار ووثائق سرية للبنتاجون الأمريكي عن حرب أوكرانيا ".