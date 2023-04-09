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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

باباي..

شاهد.. صاحب أضخم يد في العالم

باباي.. صاحب أضخم
باباي.. صاحب أضخم يد في العالم

تسبب حجم يدي رجل في صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ولادته بحالة نادرة جعلت يديه عملاقة بشكل غريب، وقد أطلق عليه لقب “باباي”.

يبلغ محيط ساعد الشاب الأمريكي جيف دابي 20 بوصة، ورغم التنمر الذي تعرض له على مدار حياته إلا أنه أفاده في هوايته مصارعة الذراع.

أطلق عليه زملائه لقب "باباي" في المدرسة الثانوية بعد أن أخذه أحد مدربيه في المدرسة إلى حدث خيري محلي للتنافس على لقبه الأول في مصارعة الذراع.

وقال لشبكة فوكس نيوز: "لقد هزمت جميع الأطفال ثم جميع البالغين، واشتهرت منذ ذلك الحين، ودعوني للذهاب إلى جميع البطولات".

بعد إصابة في مرفقه الأيمن، اضطر جيف للتخلي عن مصارعة الذراع، لكنه عاد إلى ممارسة الرياضة مرة أخرى منذ حوالي 10 سنوات باستخدام ذراعه اليسرى.


جيف دابي بطل مصارعة الأذرع البالغ من العمر 59 عامًا من مينيسوتا بالولايات المتحدة، حصل على 1.3 مليون متابع على المنصة، حيث ينشر بانتظام تحديثات عن حياته.

باباي أضخم يد فوكس نيوز التنمر أمريكي

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