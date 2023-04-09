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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آثار جانبية خطيرة.. هيئة الدواء تحذر بعض المرضى من تناول العرق سوس

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية تحذر هؤلاء من تناول العرق سوس وتفاعله مع

حذرت هيئة الدواء المصرية، من تناول مشروب العرق سوس، وأكدت أنه قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة، عند تناوله بكميات كبيرة أو لفترات طويلة من الزمن، وأبرز هذه الآثار هي ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض مستويات البوتاسيوم .

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وأضحت ما يسببه العرق سوس من آثار جانبية على البوتاسيوم وضغط الدم أكثر خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب، أو الكلى.

هيئة الدواء المصرية تحذر هؤلاء من تناول العرق سوس وتفاعله مع هذه الأدوية 

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن الاستهلاك المفرط للعرق سوس أثناء الحمل يسبب الولادة المبكرة والمشاكل الصحية لدى الطفل.

وشددت هيئة الدواء المصرية، على ضرورة أخذ الحذر الشديد للمرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم، وانخفاض مستويات البوتاسيوم، والأشخاص الذين يعانون من اضطراب في الكلى، أو القلب، والأوعية الدموية .

هيئة الدواء المصرية تحذر هؤلاء من تناول العرق سوس وتفاعله مع هذه الأدوية 

ونصحت بعدم تناول العرق سوس بجانب تناول الدواء، لأنه قد يؤدي إلى اختلال مستويات الأملاح.

الأوعية الدموية ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم امراض القلب المشاكل الصحية البوتاسيوم المبكرة الولادة المبكرة رتفاع ضغط الدم القلب والأوعية الدموية وضغط الدم لأوعية الدموية والأوعية الدموية مراض القلب مشروب العرق سوس العرق سوس ​​​​​​​health هيئة الدواء المصرية

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آثار جانبية خطيرة.. هيئة الدواء تحذر بعض المرضى من تناول العرق سوس

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